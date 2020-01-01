Москва, 1 января, 2020, 10:09 — ИА Регнум. Перспективный зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-500 «Прометей» должен был поступить на вооружение российских Вооруженных сил в 2015 году. Что умеет это оружие и когда может начаться его серийное производство, рассказывает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Mil.ru Зенитно-ракетные войска России

Разработка ЗРК С-500 была начата концерном «Алмаз-Антей» в начале 2000-ных годов. Но планы по запуску серийного производства оказались сдвинуты на 5 лет, и, согласно заявлениям официальных лиц, принятие на вооружение теперь запланировано на 2020 год. Информация по возможностям этого комплекса во многом остается засекреченной, но даже то, что известно о С-500 на данный момент, весьма впечатляет.

Многозадачность, рекордная дальность уничтожения цели, возможность уничтожать спутники — эти черты делают С-500 лидером в сфере противоракетной и противовоздушной обороны. Интересна также заявленная возможность интегрировать С-500 с комплексом «Панцирь-СМ» и другими ЗРК, что позволит усиливать эшелонированность обороны, увеличивая сложность ее преодоления.

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