Калуга, 31 декабря, 2019, 14:46 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов поздравил жителей области с Новым годом и Рождеством Христовым!, сообщает 31 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов

«Эти праздники дарят нам надежду на счастливое будущее, исполнение желаний, заряжают позитивной энергией, верой в добро. 2019 год был насыщен яркими событиями, плодотворными встречами, интересными проектами, он дал нам множество возможностей и перспектив. Достижения региона — результат каждодневного труда сотен тысяч жителей области. 2020 год — время новых замыслов и задач. От всех нас зависит, насколько успешным станет грядущий год. В наших силах не только сделать счастливыми своих близких, но внести достойный вклад в развитие региона. Пусть в эти светлые дни вас не покидают праздничное настроение, радость общения, любовь и тепло родных и друзей», — говорится в поздравлении главы региона.

Анатолий Артамонов пожелал землякам здоровья, благополучия и прекрасного нового года.