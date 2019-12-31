Санкт-Петербург, 31 декабря, 2019, 13:08 — ИА Регнум. Главная Рождественская ярмарка Петербурга, которая в этом году впервые разместилась в самом центре города, на Манежной площади, стала камнем преткновения для горожан. Одни радуются праздничному веселью обстановке, а другие ругаются на шум. Об этом спорят горожане в одной из социальных сетей.

Дарья Драй ИА REGNUM Рождественная ярмарка на Манежной площади

На историческое место — в центр города — главная Рождественская ярмарка Петербурга вернулась после многолетнего перерыва. Однако разместилась она в этом году на новой площадке — на Манежной площади, примыкающих к ней Малой Садовой и Кленовой улицах. Работать там она будет вплоть до конца новогодних праздников — 8 января.

В течение дня на ярмарке работаю аттракционы, концертная площадка, проходят различные увеселительные мероприятия, открыты сувенирные лавки и ледовый каток.

За новогодним настроением каждый день сюда приходят тысячи горожан и туристов. Однако вся эта предновогодняя суета одним приносит счастье и радость, а другим — головную боль и испорченное настроение. Жители близлежащих к площади домов стали жаловаться на постоянный шум, который доносится с улицы. Один смельчак, ради обращения внимания на проблему, поднялся на крышу, спустился на козырек и вывесил баннер, на котором было написано: «У вас праздник? У нас кошмар!».

«Было удобное место для ярмарки — на Пионерской площади, по прихоти одного человека перенесли на Манежную, теперь всем неудобно — наслаждайтесь теснотой и шумом! Столько лет посещали ярмарку, в этом году не пойдем», — пишет горожанка Ольга М.

Многие петербуржцы также сочувствуют жителям окрестных домов, ведь помимо затрудненного подхода к своим парадным у них нет возможности подъехать и припарковаться у дома. Другие же указывают местным жителям на то, что они сами выбрали место для жизни в центре города и должны были понимать все возможные минусы.

«Им никто не запрещает продать жильё и переехать в спальный район. Хотя нет, это же уже будет не центральный центр центрального центра, там простые холопы живут в этих спальных районах», — иронизирует Виктор К.