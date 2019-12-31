Тамбов, 31 декабря, 2019, 11:53 — ИА Регнум. В Тамбовской области в 2019 году на гранты НКО было выделено 20,6 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Региональную поддержку получили 46 некоммерческих организаций.

Tambov.gov.ru В Тамбовской области

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин выступает за доверительные отношения между властью и обществом. Поставленные им задачи в сфере внутренней политики исполнительная власть региона реализует через налаживание общественных коммуникаций, мобилизацию активных граждан на решение социально значимых задач, в том числе — с помощью некоммерческих организаций.

Поддержку — некоммерческому сектору

В настоящее время в Тамбовской области действуют свыше тысячи некоммерческих организаций. В сферу их деятельности вовлечены десятки тысяч жителей области. Эти организации активно взаимодействуют друг с другом, совместно разрабатывают и реализуют инновационные социальные практики, участвуют в общественных кампаниях по продвижению гражданских инициатив.

По поручению губернатора Александра Никитина на гранты тамбовским НКО в 2019 году было выделено 20,6 млн рублей. По итогам конкурсных отборов региональную поддержку получили 46 тамбовских некоммерческих организаций.

Среди победителей областного конкурса на получение грантов — региональное отделение поискового движения России. На реализацию проекта «Грани поиска — грани патриотизма» НКО получило более 700 тыс. рублей. Волонтёры занимаются полевыми экспедициями, благоустраивают воинские захоронения, устанавливают имена погибших в годы Великой Отечественной войны.

Свой грант получила добровольная пожарная команда, которая создается на базе аграрно-технологического техникума в совхозе Селезнёвский. На организацию работы и закупку оборудования НКО получило около 250 тыс. рублей. Волонтёры, которые войдут в состав пожарной дружины, пройдут обучение по профилактике и тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, оказанию помощи пострадавшим.

В число победителей грантового конкурса поддержки НКО также вошло региональное отделение Российского союза ветеранов. Проект «Дорогами памяти к Великому юбилею — 75-летию Победы в Великой Отечественной войне» получил поддержку в размере 300 тыс. рублей. В рамках проекта планируется организовывать экскурсии для молодёжи в музей создания танковой колонны «Тамбовский колхозник» в селе Петровское, музей-усадьбу И.В. Мичурина, музей С.В. Рахманинова в деревне Ивановка Уваровского района, школьный музей Героев Советского Союза Зои и Александра Космодемьянских. Кроме того, проект включает проведение военно-патриотических акций, Дней воинской славы, конкурсов, историко-патриотических и историко-краеведческих вечеров и направлен на глубокое изучение истории Тамбовского края. Также Российский союз ветеранов окажет материальную поддержку в благоустройстве братских воинских захоронений, реконструкции и ремонте мемориальных комплексов, памятников, обелисков в муниципальных образованиях региона.

Социально значимые и культурно ориентированные

Губернатор Александр Никитин неоднократно обращал внимание на то, как важно привлекать к оказанию социальных услуг некоммерческие организации. За последние несколько лет Тамбовщина значительно продвинулась в этом вопросе. Опыт Тамбовской области представлен в специальном докладе Общественной палаты РФ об участии НКО в оказании услуг в социальной сфере.

В целях повышения эффективности и качества осуществления социального обслуживания населения в Тамбовской области создана уникальная социальная технология — передача на аутсорсинг услуг по социальному обслуживанию в стационарной форме. Внедрение практики вовлечения НКО к оказанию социальных услуг осуществляется в регионе с 2016 года. В 2019 году уже пять некоммерческих организаций получают возмещение за оказанные услуги в виде субсидии из бюджета области. Всего НКО области предоставляют социальные услуги почти двум тысячам тамбовчан, из них 1887 получают услуги в форме социального обслуживания на дому, 109 — в стационарной форме.

Также представителей «третьего сектора» привлекают и к организации летнего отдыха детей. НКО предоставляются субсидии, благодаря которым они могут реализовывать сертификаты, которые дают возможность родителям покупать путёвки со скидкой.

С 2018 года сертификаты успешно внедрены также в сферу дополнительного образования детей. Каждый родитель получает сертификат дополнительного образования, с которым в любой организации, в том числе созданной в форме социально ориентированной НКО, ребенок получает право на бесплатное посещение кружков, секций и творческих объединений.

Кроме того, в регионе есть и успешная практика работы НКО в культурной сфере. В Тамбовской области по общественной инициативе создан первый и единственный в России мемориальный народный музей архиепископа Луки. Он зарегистрирован как автономная некоммерческая организация. На создание музея поступило более 2 млн рублей пожертвований. Также автономная некоммерческая организация «Историко-культурный центр имени святителя Луки» неоднократно получала поддержку Фонда президентских грантов, администрации области, управления культуры и архивного дела.

Активность региона в работе с социально ориентированными НКО не осталась незамеченной. В рейтинге Минэкономразвития по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства Тамбовская область в 2019 году заняла 18 место среди 85 субъектов, поднявшись за год на восемь позиций. Это свидетельствует об успешном внедрении конкурентных механизмов при оказании государственных и муниципальных услуг в социальной сфере региона.

«Президент и губернатор постоянно отмечают важность и необходимость непрерывного развития по всем без исключения направлениям. Да, мы достигли различных успехов, больших и малых, в самых разных сферах, но останавливаться нельзя, нужно двигаться вперед. Для этого у нас есть все возможности», — считает первый заместитель главы администрации области, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов.

Молодежь и волонтёрство

В уходящем году благодаря государственной поддержке активизировались волонтерские движения. Так, на базе ТГТУ состоялся итоговый форум экологических волонтёров Тамбовской области, который стал завершающим мероприятием проекта «Экология — не только субботники» некоммерческой организации «ЭкоСфера», поддержанного Фондом президентских грантов. В форуме приняли участие более 200 активистов из городов и районов региона. На реализацию проекта НКО получило более 800 тыс. рублей.

В течение года некоммерческая организация «ЭкоСфера» организовала для добровольцев множество различных форм работы — от традиционных практических и обучающих экологических мероприятий, до инновационных соревнований в среде обучающего компьютерного экологического симулятора, разработанного по заказу Всемирного фонда защиты дикой природы WWF. За 2019 год в экологических мероприятиях проекта приняло участие свыше тысячи человек.

В 2019 году в Тамбове начал функционировать региональный ресурсный центр по поддержки добровольчества на базе ТОГБУ «Дом молодежи Тамбовской области». В рамках реализации регионального проекта «Социальная активность» в ноябре на базе ТГУ имени Г.Р. Державина состоялся всероссийский студенческий слёт добровольцев «Где мы — там победа». Участниками стали волонтёры и представители добровольческих организаций, которые работают в данном направлении. В рамках программы слёта участники встретились с ветеранами Великой Отечественной войны, представителями Ассоциации волонтёрских центров России и экспертами в области добровольчества. В программу были включены командообразование, гражданско-патриотические игры, работа дискуссионного клуба, танцевальная программа и творческие мастерские.

«Сообщество» единомышленников

Форум активных граждан «Сообщество», прошедший в конце сентября в Мичуринске, признан одним из наиболее заметных общественно-политических событий ЦФО в текущем году. Он помог гражданским объединениям региона представить собственный набор кейсов по развитию местных сообществ, межсекторного партнёрства в социальной сфере и общественных коммуникаций. Многие из этих кейсов содержат практики, непосредственно связанные с национальными проектами «Демография», «Образование», «Культура», «Здравоохранение».

"Главная задача форума «Сообщество» Общественной палаты РФ — выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах. Тамбовская область стала именно такой площадкой», — отмечает Олег Иванов.

Большинство проектов, представленных на форуме, получили финансовую поддержку Фонда президентских грантов и администрации области. Так, в 2019 году получателями грантов президента Российской Федерации на 28 млн рублей стали 22 НКО области. Целый ряд поддержанных общественных инициатив будет реализован уже в 2020 году.

Форумы и фестивали

Представители тамбовской молодежи в уходящем году поучаствовали в более чем 10 федеральных форумах. Одним из самых ярких событий этого года стал фестиваль творческих сообществ «Таврида-АРТ», в котором вместе с молодежной делегацией принял участие глава администрации области Александр Никитин. В рамках фестиваля два представителя Тамбовской области победили в грантовом конкурсе молодежных проектов. Один из проектов — проведение однодневного событийного мероприятия — Фестиваля носка — получил поддержку в размере 900 тыс. рублей. Второй называется Life в кайф с Kangoo jumps, он направлен на пропаганду активного образа жизни и спорта. Сумма выигранного гранта составила 300 тыс. рублей.

Напомним, что участие во всероссийском форуме «Таврида 5.0» и фестивале творческих сообществ «Таврида-АРТ» входят в региональный проект «Социальная активность» национального проекта «Образование».

Наиболее заметными событиями в жизни некоммерческого сектора региона в 2019 году стали фестивали «Добрый Тамбов» и «Добрый Мичуринск» в мае-июне 2019 года, собравшие на своих площадках свыше 50 НКО области, реализующих программы благотворительного характера, в которых приняло участие свыше 3 тыс. человек. Самым массовым мероприятием можно назвать традиционные этнокультурные игры «Атмановские кулачки», участниками и зрителями которых в августе 2019 года стали более 15 тыс. жителей области и гостей из других регионов Российской Федерации. ХII открытый фестиваль «Виват, Театр!» объединил 29 молодёжных театральных коллективов из 11 регионов (Москвы, Волгограда, Вологды, Воронежа, Пензы, Перми, Рязани, Саратова, Иваново и Ярославля) и свыше 5 тыс. зрителей.

Правовое просвещение — в массы

В Тамбовской области востребованной является деятельность НКО по правовому просвещению граждан и оказанию бесплатных юридических услуг. Сегодня консультации юристов можно получить в Госюрбюро, восьми негосударственных центрах по оказанию данных услуг и пяти юридических клиниках вузов областного центра. На бесплатную правовую помощь могут рассчитывать малоимущие граждане, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, дети-сироты и некоторые другие социальные категории.

По мнению главы региона, необходимо повсеместно развивать сеть организаций, которые оказывают бесплатную правовую помощь, и улучшать сервис в этом направлении. Решить эту задачу поможет многостороннее соглашение «О взаимодействии и перенаправлении получателей бесплатной юридической помощи в системе бесплатной юридической помощи». Система призвана обеспечить граждан гарантированной законом бесплатной юридической помощью, а юристов — эффективным механизмом взаимодействия.

Соглашение дает возможность перенаправлять обратившихся людей для более качественного оказания правовой помощи в другие юридические центры, которые являются участниками соглашения. Например, если гражданин пришел за консультацией к специалисту, но попал не «по профилю», то юрисконсульт сможет соориентировать гражданина, в какую из юридических организаций ему будет лучше обратиться для выяснения вопроса.

«Участникам негосударственной и государственной системы юридической помощи нужно друг друга поддерживать, а выигрывать от этого должны люди. Данное соглашение поможет эффективному развитию системы бесплатной юридической помощи и создаст оптимальные условия для ее получения жителям региона», — считает Олег Иванов.