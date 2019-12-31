Калуга, 31 декабря, 2019, 11:02 — ИА Регнум. В Калужской области с 1 января 2020 года на 7,73% снижен тариф на услуги регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Об этом 31 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс службе КП КРЭО.

Kaluga-gov.ru Платежи за коммунальные услуги

По информации ведомства. если в 2019 году стоимость услуги регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами за 1 кубометр равнялась 485 рублей 62 коп., то с 1 января 2020 году установлен тариф за 1 кубометр — 448 рублей 70 коп. Соответственно стоимость одной тонны ТКО была 3428 рублей 47 коп., а стала 3163 рубля 36 коп. Снижение составило порядка 7,73%. До 1 января 2020 года стоимость услуги для многоквартирных домов определялась из расчета 4 рубля 94 коп. с одного квадратного метра. В новом году стоимость составит 4 рубля 56 коп. Для собственников индивидуальных жилых домов в населенных пунктах свыше 10 000 жителей стоимость услуги на одного проживающего составит 93 рубля 48 коп. В населенных пунктах, где проживают менее 10 000 жителей, стоимость услуги на одного проживающего составит 59 рублей 83 коп.

Вместе с тем с 1 июля 2020 года в регионе будет повышен тариф на вывоз коммунальных отходов на 2,48%.