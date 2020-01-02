Москва, 2 января, 2020, 10:41 — ИА Регнум. Новый, 2020 год будет годом истошной борьбы глобальных либералов с президентом США Дональдом Трампом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Земной шар

«Наступающий год с высокой степенью вероятности будет годом перелома, когда мир завалится в глобальную депрессию. Это связано с совершенно истошной борьбой глобальных либералов против Трампа, или спекулятивного капитала против промышленного производителя, — сказал Делягин. — И эту борьбу глобальные спекулянты проигрывают. При соблюдении правил Трамп побеждает и Блумберга, и всех остальных. Он мог проиграть только Байдену, но Байден вырублен из-за его воровства. Поэтому перед глобальными либералами сейчас встал вопрос выживания. Они, скорее всего, пойдут ва-банк. Либералы будут переворачивать стол по классическим технологиям цветных революций, скорее всего, после выборов, которые Трамп выиграет. Там, где у людей включается инстинкт самосохранения, образумить уже некого. Если господа либералы перевернут стол, то с Трампом они ничего не сделают, но разобьют мировую экономику. Перевернув стол в Вашингтоне, они сорвут мир в глобальную депрессию».

Однако мировая война, по словам Делягина, невозможна, потому что войны ведутся другими средствами, а история уничтожения Советского Союза наглядно показала, насколько социальная инженерия эффективнее атомного оружия.