Санкт-Петербург, 31 декабря, 2019, 09:59 — ИА Регнум. Задержанные сотрудниками ФСБ России в Петербурге двое молодых людей, граждане РФ, действовали в интересах так называемого «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и готовились совершить теракты.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

Предположительно, они готовили нападения на посетителей популярного ТРК «Галерея» на Лиговском проспекте и прихожан Казанского кафедрального собора. Фотографии этих мест они направили своим исламистским кураторам, сообщает издание «Фонтанка».

По данным следствия, арестованные накануне двое молодых людей — 22-летний Никита Семенов и 23-летний Георгий Чернышев — присягнули на верность уничтоженному впоследствии лидеру ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакру Аль-Багдади. По данным источника, «присяга» лидеру террористов состоялась пять месяцев назад.

Как и два года назад, по сценарию петербуржца Евгения Ефимова, осужденного вместе с подельниками из азиатских стран за терроризм, злоумышленники, предположительно, хотели совершить нападения в местах большого скопления людей, а затем скрыться в толпе и панике с места преступлений.

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Об их планах узнали американские спецслужбы, которые донесли до коллег из ФСБ России все необходимые данные и таким образом предотвратили преступление.

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Молодым людям вменяется участие в деятельности террористической организации. За это грозит до 20 лет лишения свободы. Оба фигуранта арестованы на срок по 29 февраля 2020 года.