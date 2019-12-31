Чебоксары, 31 декабря, 2019, 09:20 — ИА Регнум. Главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чувашии, депутат Госсовета и замсекретаря отделения «Единой России» Николай Николаев удовлетворён 2019 годом, хотя поставленные в этом году задачи будут реализовываться в 2020 году. Из них самые масштабные — реализация национальных проектов. Поэтому в республике, по его мнению, нужно повысить исполнительскую дисциплину. Об этом он сообщил ИА REGNUM, подводя итоги года.

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«Год, мне кажется, ставит больше задачи, чем подводит итоги. Хотя, конечно, есть что подводить. На следующий год мы сформировали бездефицитную программу государственных гарантий для Чувашской Республики. Что касается непосредственно нашего центра (центра травматологии, прим. ИАREGNUM), то мы должны приступить к строительству нового реабилитационного корпуса», — отметил Николай Николаев.

Говоря о системе здравоохранения, депутат подчеркнул, что в 2020 году «активно приступим к реализации национальных проектов», которое будет включать строительство новых объектов, оснащение медицинских учреждений и кадровое обеспечение:

«Поэтому я думаю, что заложенные финансовые средства должны оказать существенное улучшение в оказании качественной медицинской помощи. Потому что мы многое сделали для городской инфраструктуры, сейчас должны обратить внимание на центральные районные больницы, немалые средства заложены главой Чувашской Республики на капитальный ремонт лечебных учреждений — 1 млрд рублей дополнительно. Также серьёзные меры должны быть приняты в плане кадрового обеспечения. Мы поставили перед собой амбициозную задачу: за 2−3 года решить кадровый вопрос в системе здравоохранения».

Николай Николаев подчеркнул, что, «конечно, удовлетворён» 2019 годом:

«Мы прошли подготовительный этап строительства реабилитационного корпуса (центра травматологии). По прошлому году заняли первое место среди подведомственных учреждений Министерства здравоохранения Российской Федерации по независимой оценке качества медицинской помощи, серьёзно обновили парк медицинского оборудования».

На вопрос о том, чего не хватило Чувашии и над чем предстоит поработать, депутат ответил, что «всегда надо ставить какие-то более амбициозные задачи, то есть планку завышать»:

«Конечно, всегда хочется достичь больших результатов. На мой взгляд, нужна большая исполнительская дисциплина от всех — не только от министерств и депутатов. Врачи на местах, должны понимать, то та задача, которая ставится, во многом зависит от них самих. От общения с пациентами, от того, насколько доброжелательный климат в лечебном учреждении и насколько руководители будут ценить своих сотрудников — это всё зависит не только от исполнительной или законодательной власти, но и микроклимата, желания. Поскольку в отличие от других отраслей средняя зарплата в системе здравоохранения всё равно выше, чем, скажем, в образовании или культуре. Нагрузка, конечно, немаленькая на отрасль, но вместе с тем условия предоставлены, и надо этим пользоваться».