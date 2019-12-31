Барнаул, 31 декабря, 2019, 08:37 — ИА Регнум. Чиновники Алтайского края активно подключились к участию во всероссийской акции «Ёлка желаний». На новогоднюю елку в правительстве региона поместили шары-открытки с просьбами детей, которые нуждаются в особом внимании общества, а руководители органов исполнительной власти их потом разобрали, взяв на себя обязательства исполнить детские мечты. Сегодня, 31 декабря, подвели некоторые итоги, сообщает губернаторская пресс-служба.

Правительство Алтайского края Акция «Ёлка желаний»

К примеру, губернатор Виктор Томенко исполнил желания Татьяны Терешиной из Тальменского района и Савелия Глущенко из Барнаула. У девочки из многодетной семьи теперь есть теплая зимняя куртка, а мальчик получил необходимый ему для обучения планшет.

Заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов помог барнаульцу Григорию Коновалову приобрести лыжи с ботинками. Мечту о новом велосипеде 9-летнего барнаульца Деврана Насибова исполнил заместитель председателя правительства края Виталий Снесарь.