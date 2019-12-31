Чита, 31 декабря, 2019, 07:39 — ИА Регнум. Накануне Нового года губернатор Забайкальского края Александр Осипов переоделся в костюм Деда Мороза и в таком виде пообщался с детьми, находящимися на лечении в краевом онкологическом диспансере. Подробности сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

Правительство Забайкальского края Новогодние поздравления детям, проходящим лечение в онкологическом центре Забайкалья

Как выяснилось, Новый год в диспансере будут встречать 22 пациента, а всего в учреждении наблюдается более 200 детей до 18 лет.

«Очень приятно, что губернатор посетил нас и поздравил пациентов и сотрудников с праздником», — сказал заведующий детским онкологическим отделением Евгений Мацеха.

По его словам, в Забайкальском крае ежегодно заболевают злокачественными новообразованиями от 30 до 50 детей и подростков. Наиболее частой патологией является острый лейкоз — 8−15 случаев в год. Также частыми заболеваниями являются злокачественные лимфомы, опухоли головного мозга, нейробластомы, нефробластомы.

Александр Осипов вручил маленьким пациентам подарки.