Хабаровск, 31 декабря, 2019, 03:14 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал вручил ключи от новых квартир первым сиротам в жилом доме по улице Аэродромной в Хабаровске. Ключи от новостроек получили первые три семьи. Остальные переедут в первое в их жизни собственное жилье 10 января 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Пресс-служба правительства Хабаровского края Сироты Хабаровска получили новые квартиры к Новому году

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Дом на Аэродромной был сдан в эксплуатацию ещё в первой половине 2019 года, но подрядчику пришлось доказывать безопасность его нахождения рядом с недействующим аэродромом ДОСААФ.

«Строительные и отделочные работы выполнены на высоком уровне. Этот дом является образцовым по качеству жилья экономкласса. В 2020 году планируем предоставить сиротам больше квартир с помощью новых мер поддержки. Дети-сироты нашего края смогут воспользоваться социальными выплатами на покупку жилья. В целом планируем в течение шести лет снять остроту вопроса и закрыть очередь детей-сирот, которым по закону положены свои квадратные метры», — сказал Сергей Фургал.

Всего в новостройке 279 квартир, 69 из них получат дети-сироты.

Право на социальные выплаты на приобретение жилья в Хабаровском крае в 2020 году получат дети-сироты, которые достигли 25-летнего возраста, адаптировались к самостоятельной жизни, и в отношении которых вынесены судебные решения о представлении жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, долгожданное новоселье сирот на Аэродромной в Хабаровске едва не было сорвано. Прокуратура сочла, что дом находится слишком близко к не действующему аэродрому ДОСААФ. Подрядчик прошёл все экспертизы, доказав, что никакого превышения уровня шума нет. Но прокуратура обжаловала решение суда о том, что дом пригоден для проживания. Суды могли затянуться на полгода, но, судя по тому, что сироты уже начали получать новые квартиры, проблему удалось решить.