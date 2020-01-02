Москва, 2 января, 2020, 11:27 — ИА Регнум. В 2020 году рост экономики России, скорее всего, будет выше, чем в 2019 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.

Алексей Колчин ИА REGNUM Флаги России

«Базовый прогноз прост: главный фактор, который повлияет на экономику в этом году, — это реализация нацпроектов. В 2019 году нацпроекты были сильно недореализованы. Это вызвало критику и, по канонам жанра, через некоторое время после критики правительство начинает действовать», — сказал Хестанов.

Реализация национальных проектов, по мнению эксперта, должна ускорить рост экономики России. И если по итогам 2019 года прирост ВВП в РФ составит от 1 до 1,2%, то в 2020 году показатели могут быть почти в два раза выше.