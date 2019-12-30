Санкт-Петербург, 30 декабря, 2019, 17:42 — ИА Регнум. Распоряжение о принятии в федеральную собственность полигона опасных отходов «Красный Бор» под Петербургом накануне нового года подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщает 30 декабря пресс-служба администрации Санкт-Петербурга, в чьем ведении находился полигон.

Департамент Росприроднадзора по СЗФО Полигон «Красный Бор»

Таким образом, «Красный Бор» с 2020 года перейдет в ведение Минприроды России для дальнейшей рекультивации за счет федеральных средств.

7 июня 2019 года на ПМЭФ Александр Беглов подписал с главой Минприроды РФ Дмитрием Кобылкиным дорожную карту и соглашение о передаче полигона под контроль министерства. Предполагалось, что это произойдёт 1 января 2020 года.

«В соответствии с распоряжением правительства России необходимые мероприятия по передаче полигона будут проведены в двухмесячный срок. Передача снимает с Петербурга обязанность финансировать содержание полигона и работы по его ликвидации, снизит нагрузку на бюджет города на миллиарды рублей», — отметили сегодня в Смольном.

Как ожидается, ликвидацией накопленного вреда на полигоне «Красный Бор» займутся специалисты госкорпорации «Росатом».