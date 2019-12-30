Чебоксары, 30 декабря, 2019, 17:34 — ИА Регнум. Глава фракции ЛДПР в Госсовете Чувашии Константин Степанов, оценивая 2019 год, считает, что в республике улучшений не было, «повсюду одни запретительные и ограничительные меры». По его мнению, «в воздухе витает какая-то безнадёга», при этом «награждённых у нас всё больше и больше». Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Cap.ru Константин Степанов

Оценивая уходящий год, парламентарий обратил внимание на то, что в республике «повсюду — одни запретительные и ограничительные меры», «никаких улучшений». По его словам, это касается в том числе информационной работы и деятельности средств массовой информации как в Государственном совете, так и в городском собрании депутатов Чебоксар.

«Если раньше даже не обсуждалось право на съёмку и распространение материалов о работе представительных органов власти, это было открыто, то сейчас всё идёт в сторону ограничения и запрещения. Каких-то прорывных моментов в этом году тоже не было, большая часть законов в Госсовете в 2019 году — приведение в соответствие с федеральными нормами. Хотя могли бы быть большие изменения в части прав граждан на проведение публичных мероприятий: на последней сессии могли рассмотреть протест прокуратуры и отменить принятый в 2012 году запрет о проведении публичных мероприятий, пикетов, митингов, демонстраций около зданий органов власти, но комитет всячески это заволокитил. Мне кажется, опять это перефразируют формулировками и опять придётся обжаловать и оспаривать», — полагает Константин Степанов.

Он также обратил внимание на то, что в этом году обсуждение регионального бюджета прошло «довольно гладко», связав это с тем, что «практически не было дополнительных средств, кроме тех, которые будут поступать» Чувашии как одному из десяти регионов со «слабой экономикой».

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Депутат отметил, что скорее не удовлетворён 2019 годом, так как «хотелось бы, наверное, сподвижек, перемен».

«По-моему, витает в воздухе какая-то безнадёга», — полагает Константин Степанов, подчеркнув также, что трудовая миграция в Чувашии не сокращается, а «конкретных перемен в органах власти, общественно-политической обстановки нет».

«Даже если на сегодняшний день всё тихо и скучно, то хотелось бы видеть, что есть задатки изменений. Как гражданин, я этого не вижу. Вижу, наоборот, что больше становится дежурных мероприятий, общественные органы наполняются одними и теми же людьми, которые по кругу переходят из одной структуры в другую. Какая-то пустота, затишье — хотя многие называют это стабильностью. Стабильно пусто, стабильно тихо, никто не выступает, никто ничего не говорит. Но при этом сыпятся награды, награды, награды. Жить лучше не становится, а награждённых у нас всё больше и больше», — говорит глава фракции ЛДПР.