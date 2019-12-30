Кемерово, 30 декабря, 2019, 17:04 — ИА Регнум. Сибирская генерирующая компания (СГК) закончила выполнение ремонтной программы 2019 года на семи электростанциях, расположенных в Кемеровской области. Как сообщает служба по связям с общественностью кемеровского филиала СГК, общая стоимость ремонтов составила 3 миллиарда рублей — это необходимо для обеспечения надежности и эффективной работы генерирующих предприятий энергохолдинга.

Пресс-служба Городской думы Калуги СГК завершила ремонтную кампанию 2019 года на кузбасских электростанциях

Программа капитальных и текущих ремонтов оборудования на электростанциях Сибирской генерирующей компании в Кемеровской области в 2019 году выполнена на 100%. В общей сложности отремонтировано 54 котлоагрегата, 44 турбины и 44 генератора. Восемь котлоагрегатов, четыре рубины и четыре генератора прошли капитальные ремонты. В процессе капитальных ремонтов турбоагрегатов вскрывалась сама турбина — технически это самый сложный элемент ремонта генерирующего оборудования. Здесь менялись повреждённые лопатки, бандажи, уплотнения и другие элементы, которые невозможно заменить во время текущих ремонтов и регламентного технического обслуживания.

Во время текущих ремонтов менялись или восстанавливались отдельные части оборудования, проводились регламентные работы по отладке частей и механизмов котлов, турбин и генераторов. Одна из самых трудозатратных и дорогостоящих работ при ремонте котлоагрегатов — замена поверхностей нагрева. В 2019 году на кузбасских электростанциях СГК было заменено 558тонн поверхностей нагрева. В трубах поверхностей нагрева происходит преобразование воды в пар, который под высоким давлением подаётся в турбину для выработки электрической энергии и подогрева сетевой воды, поступающей в дома жителей городов. Своевременная замена поверхностей нагрева напрямую влияет на безотказность работы оборудования и снабжение теплом и электричеством потребителей.

В числе приоритетов ремонтной кампании 2019 года был проект по ремонту золоулавливающих установок на котлоагрегатах Кузнецкой ТЭЦ — для обеспечения проектной эффективности золоулавливания, а также ремонт установок пылеприготовления, что позволит обеспечить режимный размол топлива, тем самым исключить недожог угля и снизить выбросы сажи.

Таким образом, ремонтная программа Сибирской генерирующей компании в 2019 году на генерирующих предприятиях в Кемеровской области была нацелена не только на решение задач по снижению рисков выхода из строя оборудования, но и на повышение экологической эффективности производства. Всё это — необходимые слагаемые надежного и бесперебойного снабжения потребителей СГК электрической энергией и теплом.