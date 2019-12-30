Калуга, 30 декабря, 2019, 16:49 — ИА Регнум. Сегодня, 30 декабря, в Калуге на площади Победы состоялся митинг памяти, посвященный 78-й годовщине освобождения Калуги от немецко-фашистских оккупантов. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в мероприятии приняли участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, временно исполняющий полномочия городского головы Дмитрий Денисов, сотрудники Городской управы, ветераны и жители города.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге состоялся митинг памяти, посвященный 78-й годовщине освобождения

«Долгим и тяжелым был путь к желанной победе, десять дней продолжались тяжёлые и кровопролитные бои за Калугу. 30 декабря 1941 года части 50-й армии выбили из города гитлеровских оккупантов. Освобождение Калуги от врага было значимым событием, важным этапом на пути к Великой Победе, — подчеркнул Александр Иванов. — Вспоминая события 1941 года, мы преклоняем головы перед защитниками Отечества. Их великое мужество и патриотизм — пример для всех нас. В эти дни мы воздаем священный долг памяти защитникам и освободителям Калуги — фронтовикам, партизанам, подпольщикам, склоняем головы перед подвигом тех, кто отдал свои жизни, освобождая наш город от гитлеровских оккупантов. Память о наших отцах и дедах, защитивших Отчизну, навсегда останется в сердцах благодарных потомков!».

Участники митинга возложили венки и цветы к Вечному огню.