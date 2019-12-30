Калуга, 30 декабря, 2019, 15:56 — ИА Регнум. Церемония открытия отделения общей практики № 3 Калужской областной стоматологической поликлиники состоялась 30 декабря на Правобережье Калуги. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве здравоохранения.

Admoblkaluga.ru В стоматологической поликлинике будет работать девять врачебных кресел, 16 врачей, 15 средних медицинских работников, младший медперсонал.

Общая площадь поликлиники, расположенной по адресу ул. Академическая, 8, составляет более 1112 кв. метров. На её ремонт, приобретение оборудования и мебели было направлено свыше 48 млн рублей из средств медицинского учреждения, полученных от приносящей доход деятельности, и субсидия из областного бюджета.

В стоматологической поликлинике будет работать девять врачебных кресел, 16 врачей, 15 средних медицинских работников, младший медперсонал. Здесь планируют оказывать терапевтическую, хирургическую, ортопедическую и рентгенологическую, стоматологическую помощь взрослым и детям. Мощность отделения позволяет принимать 34 тысячи пациентов в год. Его открытие существенно повысит доступность качественной стоматологической помощи для жителей Правобережья и близлежащих районов.