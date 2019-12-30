В Калуге открыли филиал областной стоматологической поликлиники
Калуга, 30 декабря, 2019, 15:56 — ИА Регнум. Церемония открытия отделения общей практики № 3 Калужской областной стоматологической поликлиники состоялась 30 декабря на Правобережье Калуги. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве здравоохранения.
Общая площадь поликлиники, расположенной по адресу ул. Академическая, 8, составляет более 1112 кв. метров. На её ремонт, приобретение оборудования и мебели было направлено свыше 48 млн рублей из средств медицинского учреждения, полученных от приносящей доход деятельности, и субсидия из областного бюджета.
В стоматологической поликлинике будет работать девять врачебных кресел, 16 врачей, 15 средних медицинских работников, младший медперсонал. Здесь планируют оказывать терапевтическую, хирургическую, ортопедическую и рентгенологическую, стоматологическую помощь взрослым и детям. Мощность отделения позволяет принимать 34 тысячи пациентов в год. Его открытие существенно повысит доступность качественной стоматологической помощи для жителей Правобережья и близлежащих районов.