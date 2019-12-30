Санкт-Петербург, 30 декабря, 2019, 14:08 — ИА Регнум. Жителям Петербурга в январе 2020 года не стоит ожидать морозную зиму, отрицательная температура придет в город на Неве лишь в середине месяца, а из-за циклона показатели будут колебаться от небольшого «плюса» до резкого «минуса». Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Центр Петербурга, январь 2019 года

Последние четыре года в Петербурге фиксируются достаточно тёплые зимы с температурой в районе минус 3 градуса, что выше нормы.

«Среднемесячная температура января +4 градуса — выше нормы, сумма осадков значительная — 110−150% осадков, определять погоду будут циклоны, которые будут создавать гребни. Температура будет резко колебаться от +2… — 3 градуса до минус семи, в некоторых местах до минус 12 градусов. В Ленобласти — до минус 20 градусов», — прогнозирует эксперт.

Устойчивое похолодание ожидается в третьей декаде января, однако метеорологи прогнозируют это уже который месяц и сами не верят, что похолодание доберется до Петербурга.