Санкт-Петербург, 30 декабря, 2019, 13:59 — ИА Регнум. Практически весь 2019 год в Санкт-Петербурге и Ленинградской области оказался аномальным по температуре воздуха, с показателями на 6,4 градуса выше нормы. Об этом заявил 30 декабря главный синоптик Петербурга Александр Колесов, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Как и весь уходящий год, декабрь получился очень нестандартным, необычайно тёплым. Температура воздуха оказалась выше нормы на 1,7 градус.

«Это довольно тепло для последнего двадцатилетнего периода», — отметил Колесов.

Однако вопреки расхожему мнению, до сих пор самым тёплым годом в Петербурге считается 2011 год. Также в пятерке самых тёплых — 2006, 2015, 2002 года.

«В течение года было отмечено постоянное повышенное количество осадков, только апрель, июнь и ноябрь были с дефицитом, однако 2016 и 2017 года были более дождливыми чем 2019», — добавил метеоролог.

Солнца в уходящем году было достаточно много для северных широт — 700 часов или 84 дня. По словам эксперта, продолжительнее всего солнце светило в июне.