Москва, 2 января, 2020, 05:37 — ИА Регнум. Россия разделена на две экономики. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Сергей Пантелеев (КПРФ).

Алексей Колчин ИА REGNUM Флаги России

«Сегодня у нас как бы две экономики, два полюса, две страны. Согласно результатам социологического исследования, 72% участников опроса не видят совпадения интересов власти и общества. Внешняя экономика, где всё очень даже вроде неплохо, всё течёт, всё растёт, нефть, газ, металл, лес, финансовые рынки, банковская сфера, создан финансовый суперлиберальный капитализм, когда товарные рынки не очень интересы, главное — финансовые.

Чему тут удивляться, когда при падении производства стагнация экономики, ежегодная прибыль банков в России порядка триллиона рублей», — говорит он.

По словам депутата, владельцы внешней экономики резко отличаются от всех остальных сограждан и образом, и уровнем жизни.

«И есть внутренняя экономика, я упоминал о её плачевном состоянии и стагнации в росте 1−1,5% в год, не способной обеспечить достойную жизнь гражданам», — указал парламентарий.