Калуга, 30 декабря, 2019, 13:02 — ИА Регнум. Сегодня, 30 декабря, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов поздравил калужан с наступающим новым годом.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава самоуправления Калуги поздравил горожан с Новым годом

«Уважаемые калужане! — передает пресс-служба Городской думы Калуги поздравление Иванова. — От имени депутатов Городской думы поздравляю Вас с наступающим Новым Годом и светлым праздником Рождества Христова! За прошедший год Калуга значительно преобразилась, многое было сделано для благоустройства и создания комфортной городской среды. Распахнули свои двери новая школа и детский сад на Правобережье, появились новые скверы, 60 дворов было отремонтировано в рамках программы «Городская среда», выполнен огромный объём работ по ремонту дорог и замене коммуникаций. В основе всех наших успехов — плодотворный труд калужан, их любовь к родному городу. Уверен, что совместными усилиями нам удастся сделать нашу Калугу ещё более красивым и процветающим городом, что грядущий год ознаменуется новыми успехами и достижениями наших трудовых коллективов. Дорогие калужане! От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! Желаю вам крепкого здоровья, семейного тепла, счастья и благополучия, радости и оптимизма, новых успехов в труде на благо родного города!».