Сочи, Краснодарский край, 30 декабря, 2019, 13:02 — ИА Регнум. Краснокнижные первоцветы на территории Сочинского национального парка оказались под угрозой исчезновения — из-за тёплой зимы и браконьеров, сообщили в пресс-службе Сочинского нацпарка.

Пресс-служба Сочинского нацпарка Первоцвет

Как уточнили специалисты, из-за тёплого декабря в парке активно зацвели подснежники, цикламены, зимовники и прочие редкие растения, и этим поспешили воспользоваться браконьеры — цветы буквально выкашиваются на продажу. В числе таких растений — подснежник ризенский (GalanthusrizehensisStern), семейства Амариллисовые. В России его можно встретить только на территории Сочинского национального парка, и сегодня он на грани исчезновения. Ещё один редкий первоцвет — зимовник кавказский (Helleboruscaucasicus), семейства Лютиковые. Это восточно-средиземноморский реликтовый вид. Пока в Сочинском национальном парке этот цветок можно встретить, но с каждым годом его становится всё меньше и меньше — его варварски вырывают для «букетов». Цикламен косский (Cyclamencoum) семейства Первоцветные также находится под угрозой исчезновения.

В Сочинском нацпарке в очередной раз напоминают: сбор растений, занесённых в Красную книгу, запрещён. За уничтожение первоцветов установлен штраф в размере от двух с половиной до пяти тысяч рублей для физических лиц. Для должностных лиц сумма штрафа в несколько раз выше (15−20 тысяч рублей). Юридическим лицам может грозить и более серьезная ответственность: от 500 тысяч до миллиона рублей. За каждый цветок, сорванный на территории Сочинского национального парка, придется заплатить 450 рублей — в качестве возмещения ущерба.