Копию «Красной свиньи» от Mercedes-Benz продадут на аукционе
Лондон, 30 декабря, 2019, 12:43 — ИА Регнум. Копия одного из первых автомобилей Mercedes-Benz 300 SEL 6.8 под прозвищем «Красная свинья» будет выставлена на аукционе RM Sotheby's. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.Ru.
Именно эта машина принесла известность ателье AMG.
Выставленная на продажу модель Mercedes-Benz имеет отличное состояние. Реплику собрали специалисты компании Arthur Bechtel Classic Motors. Дизайн авто аналогичен внешнему виду культового автомобиля 1971 года.
С момента начала эксплуатации машина проехала всего 800 км.
В качестве силового агрегата у копии 250-сильный атмосферный двигатель V8 M100 рабочим объёмом 6,3 л.
Оригинальной модели этого автомобиля нет даже в коллекции Mercedes-Benz. Единственный из пяти разработанных экземпляров модели находится в музее Mobilia Auto Kyla.
Торги запланированы на 5 февраля 2020 года. Однако стартовая стоимость лота пока не сообщается.
Напомним, аукционный дом Mecum планирует провести торги по продаже автомобиля Plymouth Fury. Это авто принимало участие в съёмках кинофильма «Кристина» 1983 года.
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