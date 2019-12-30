Лондон, 30 декабря, 2019, 12:43 — ИА Регнум. Копия одного из первых автомобилей Mercedes-Benz 300 SEL 6.8 под прозвищем «Красная свинья» будет выставлена на аукционе RM Sotheby's. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

CarsWeek.Ru Mercedes-Benz 300 SEL 6.8

Именно эта машина принесла известность ателье AMG.

Выставленная на продажу модель Mercedes-Benz имеет отличное состояние. Реплику собрали специалисты компании Arthur Bechtel Classic Motors. Дизайн авто аналогичен внешнему виду культового автомобиля 1971 года.

С момента начала эксплуатации машина проехала всего 800 км.

В качестве силового агрегата у копии 250-сильный атмосферный двигатель V8 M100 рабочим объёмом 6,3 л.

Оригинальной модели этого автомобиля нет даже в коллекции Mercedes-Benz. Единственный из пяти разработанных экземпляров модели находится в музее Mobilia Auto Kyla.

Торги запланированы на 5 февраля 2020 года. Однако стартовая стоимость лота пока не сообщается.

Напомним, аукционный дом Mecum планирует провести торги по продаже автомобиля Plymouth Fury. Это авто принимало участие в съёмках кинофильма «Кристина» 1983 года.

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