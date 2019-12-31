Москва, 1 января, 2020, 01:50 — ИА Регнум. Сегодня, 1 января, вступил в силу закон, запрещающие езду на автомобилях без номеров ИА REGNUM.

Автомобиль без номеров

Запрещается перемещение новых автомобилей по дорогам общего пользования без госномеров, существовавшая норма о 10-дневном сроке о постановке машины на учет и получения номера отменяется.

Регистрировать новые автомобили будет дилер — автомобили сразу же будут выезжать из автосалонов с новыми госномерами.

Закон не коснется автомобилей, купленных на вторичном рынке — у купивших бэушную машину будет 10 дней, чтобы доехать в свой регион и там поставить авто на учет.