Калуга, 30 декабря, 2019, 12:46 — ИА Регнум. На озере в Куйбышевском районе Калужской области, где во время подлёдного лова погибли двое местных жителей, также утонул и пришедший им на помощь сотрудник МЧС, сообщает 30 декабря корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания правительства Калужской области.

Kaluga.sledcom.ru Место происшествия

Погибшему водителю-спасателю Главного управления МЧС России по Калужской области было 52 года. Другими утонувшими стали рыбаки — местные жители: 34-летний мужчина и его 62-летний отец. По предварительным данным, всего 29 декабря на озере под лед, толщина которого не достигла трёх сантиметров, провалились семь человек. Еще один из трёх принимавших участие в спасательной операции сотрудников МЧС получил серьезное переохлаждение. Сейчас он и ещё трое спасенных мужчин находятся в больнице.

По словам первого заместителя губернатора области Владимира Мазура, погибший спасатель будет посмертно представлен к государственной награде. Первый заместитель калужского губернатора призвал руководителей органов местного самоуправления и ответственные ведомства уделить приоритетное внимание обеспечению безопасности людей в местах массового выхода на лед, а также во время праздничных мероприятий.

«На вашем постоянном контроле должны находиться все водоемы, все опасные места, обеспечение безопасности на дорогах и детских перевозок в каникулярное время», — сказал Владимир Мазур.