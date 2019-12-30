Ярославль, 30 декабря, 2019, 12:07 — ИА Регнум. Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения законодательства об охране окружающей среды в отношении заброшенного шламонакопителя, расположенного в Дзержинском районе города Ярославля в районе дома №70 по улице Елены Колесовой.

Старый шламонакопитель ныне со всех сторон окружён жилыми домами

С 1963 по 1975 годы шламонакопитель находился на балансе ОАО «Лакокраска» и использовался в качестве прудов-отстойников для осветления сточных вод от производства фенол-формальдегидных и эпоксидных смол, пентаэритрита, дифенилпропана. По имеющемся данным на объекте накоплено более 36 тонн отходов 3 класса опасности (шлам после нейтрализации сточных вод). Эксплуатация шламонакопителя завершена в 1976 году.

В 2005 году земельный участок, на котором находился шламонакопитель, был предоставлен мэрией города Ярославля ОАО «Лакокраска» для завершения рекультивации. Однако в связи с ликвидацией предприятия рекультивация завершена не была.

По результатам лабораторных исследований проб почвы, организованных природоохранной прокуратурой, в месте размещения шламонакопителя установлено превышение предельных норм содержания тяжёлых металлов: свинца, никеля, цинка, меди и хрома.

В отсутствии хозяйствующих субъектов, в чьи обязанности входит принятие мер по устранению нарушений природоохранного законодательства, возникших в результате их деятельности, действующее законодательство предусматривает механизм по выявлению и ликвидации таких объектов накопленного экологического вреда силами органов местного самоуправления. Однако в данном случае мэрией Ярославля указанные полномочия не реализовывались.

Ярославский межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд с исковым заявлением к мэрии города Ярославля. Позицию прокуратуры поддержал Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области. Решением суда от 19 декабря исковое заявление природоохранной прокуратуры удовлетворено в полном объеме