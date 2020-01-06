Какие события 2019 года наиболее запомнились и оказали влияние на жизнь в регионах России? Аварии, скандалы, аресты, громкие назначение и увольнения… и не только это. Оценки, комментарии, обзоры — всё самое важное за прошедший год в трансляции ИА REGNUM. [[[picture1]]]

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

12:10 30.12.2019 Главным событием 2019 года в Татарии стали выборы Госсовета, которые прошли 8 сентября не без скандалов и новых веяний, но их исход неожиданным не стал. При явке 70,15% единороссы по партийным спискам набрали 72,43% и получили 85 мандатов из 100. Помимо этого, среди самых запоминающих событий года были четыре визита Владимира Путина, обмеление Волги, уголовное дело по бывшей главе правления банка «Спурт» и многое другое. От зачастившего Путина до «севшей на мель» Волги: итоги года в Татарии

12:12 30.12.2019 О главных итогах года в интервью ИА REGNUM рассказал губернатор Тамбовской области Александр Никитин. Об этом: Александр Никитин: Тамбовская область развивается благодаря нацпроектам

12:16 30.12.2019 Врач высшей категории, депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»): «Что касается региона, то сложившееся на конец 2019 года положение можно охарактеризовать как ситуацию экономической и политической стабильности. Иными словами, созданы благоприятные условия для поступательного движения вперед. Точной статистики пока нет, но, несомненно, отмечается некоторое оживление экономики края, что связано с выверенными решениями по приватизации убыточных объектов и развитию ряда инвестпроектов». Читайте также: «Огромный запрос на немедленные перемены»: итоги года из Алтайского края

12:18 30.12.2019 Мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин в интервью ИА REGNUM подвёл итоги 2019 года и своего первого года работы на посту градоначальника. Он заявил, что бюджет города на 2020 год — это «бюджет развития, которым мы создаём условия для дальнейшего развития города». «В 2019 году мы заложили крепкий фундамент для этого, и в течение нескольких лет преобразим город в лучшую сторону», — подчеркнул градоначальник. Читайте всё интервью: Что нужно Великому Новгороду для решения всех проблем?

12:19 30.12.2019 Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых: «Властные субъекты не до конца признали сложность экономической ситуации. Но прогресс на пути к этому признанию есть, и заложен он отчасти губернатором, отчасти активностью общества. Понять эту осторожность можно — слишком высокие риски при резких движениях. Лично мне в работе не хватило организационного ресурса. В личном — времени на заботу о доме и себе. Будем исправляться». Читайте также: «Будем исправляться»: барнаульский депутат подвела итоги года

12:20 30.12.2019 Кандидат философских наук, депутат Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) Владислав Вакаев («Справедливая Россия») отметил, что по итогам 2019 г. его до глубины души затронула история в школе с. Поперечное Каменского района: «Бедный ребенок месяцами страдал от жестокости сверстников, но молчал при этом. Ему некому было объяснить, что беззащитность жертвы и отсутствие отпора лишь еще больше распаляет подобных подонков. При этом мне категорически непонятна позиция педагогов и руководства школы. Ведь в таких маленьких сельских школах все про всех знают. Но работники школы почему-то молчали. Может, боялись родителей?« Читайте также: Подростка в алтайской школе затравили при попустительстве взрослых Читайте также: До глубины души: что больше всего поразило в 2019 году алтайского депутата

12:23 30.12.2019 Отставка иркутского губернатора Сергея Левченко, состоявшаяся 12 декабря, стала одним из самых обсуждаемых событий не только в Приангарье. Читайте также: «Прощайте, товарищ Левченко!»: что говорят об отставке главы Приангарья

12:26 30.12.2019 В Москве реновация жилья стартовала всего пару лет назад, а на Алтае её «по-тихому» провернули ещё в 2012 году. У десятков людей в алтайском наукограде — Бийске — забрали их вполне крепкие дома, а вместо них предоставили «гаражные места» на улице Спекова 8, 8/1, 8/2. Именно так крошечные комнаты-клетки проходят по документам. В конце 2019 г. наконец-то возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, есть первые арестованные. Читайте также: Реновация по-алтайски: людей заселили в гаражи из стекловаты и гипсокартона

12:28 30.12.2019 2019 год для России, по мнению большинства воронежцев, оказался таким же, как предыдущий, 2018 год. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного воронежским Институтом общественного мнения «Квалитас». Об этом: Без оптимизма: воронежцы оценили уходящий 2019 год и новый 2020-й

12:36 30.12.2019 Главным событием политического характера 2019 года для жителей Воронежа стало открытие Крымского моста. Также в числе главных событий года, по версии воронежцев, — вывод российских войск из Сирии. Подробнее об этом: Лишь бы не было войны: воронежцы назвали главные события 2019 года

12:42 30.12.2019 Экологические итоги 2019 года в Красноярском крае подводит корреспондент ИА REGNUM по Сибири Татьяна Иващенко. Подробности: «Чёрное небо» Красноярска на всю Сибирь видно даже из Голливуда: итоги-2019

12:43 30.12.2019 2019 год в Свердловской области стал годом политической и общественной турбулентности. В регионе бушевали конфликты разного рода: одни тянулись годами и даже десятилетиями, другие вспыхнули лишь недавно. Подробно: Свердловская область — 2019: бунты врачей и борьба за сквер

12:44 30.12.2019 2019 год отличился крупными событиями в политической жизни Оренбургской области: отставка губернатора и назначение врио главы региона, губернаторские выборы и формирование команды правительства, отставки мэров крупных городов. Также читайте: В Оренбуржье к власти пришли варяги: итоги 2019 года

12:45 30.12.2019 В Пермском крае в 2019 году ряд событий и происшествий получили широкий резонанс и федеральную огласку. Среди них взрывы на предприятиях, громкие уголовные дела, уход Теодора Курентзиса из театра, колоссальный прорыв в роботостроении и стрельба по прохожим в Перми. Об этом: «Взрывной» май и прорыв в IT-индустрии: итоги 2019 года в Прикамье

12:47 30.12.2019 В Петербургском регионе в 2019 году было совершено несколько очень громких преступлений, подробности которых разошлись по всей стране. А жестокое убийство аспирантки СПбГУ доцентом-историком Соколовым обсуждали и за пределами России. В конце года в Петербурге прозвучал приговор по делу о теракте в метро. Читайте также: От Мойки до Химози: криминальные итоги года в Петербурге и Ленобласти

12:58 30.12.2019 Жители Дальнего Востока просят от федерального центра уважения. «Год был очень интересным, насыщенным событиями и весьма непростым. Если коротко: Дальний Восток требует, причём очень настойчиво, уважения к себе. Проснулся дальневосточный патриотизм. Я бы так это назвал», — подвёл итоги года в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM региональный представитель Российской ассоциации политических консультантов в ДФО Даниил Ермилов. Читайте также: Итоги 2019 года: Дальний Восток требует к себе уважения

13:05 30.12.2019 Ведущий политолог Дальнего Востока, директор Центра социальных инноваций «Черный куб» Юрий Коломейцев, подводя итоги 2019 года, главным событием для жителей Дальнего Востока назвал введение льготной ипотеки под 2%. Но политолог отметил и некоторые минусы в уходящем году для региона. Читайте также: Главное событие года для Дальнего Востока — ипотека под 2%

13:13 30.12.2019 Главными событиями 2019 года в Москве стали: 1. Открытие Московских центральных диаметров (МЦД). Этот новый вид транспорта изменил значение пригородных и городских железных дорог, приравняв их к метро. Иволга проезжает Москва-сити. Фото Дарьи Антоновой ИА REGNUM 2. Выборы в Мосгордуму и митинги. Летом 2019 года после возникших проблем с регистрацией некоторых кандидатов Москву охватили протесты оппозиции, часть из которых не была санкционирована. Далее — массовые задержания, штрафы и уголовные дела после различных инцидентов. 3. Новый VII созыв Мосгордумы получил внушительное представительство оппозиции. Заседания стали длинными, с многочисленными обсуждениями, спорами и даже конфликтами. 4. В течение года открылось восемь станций метрополитена. Планировалось, правда, 14, но год пока не закончился. 5. В экологический скандал вокруг вывоза московского мусора на полигон Шиес Архангельской области вмешался президент. В планы по размещению столичных отходов полигон не включили. 6. Строители Юго-восточной хорды Москвы встретили на пути препятствие — бывший завод полиметаллов и радиоактивные захоронения. После серии протестов и исследований было решено продолжить строительство дороги в непосредственной близости от ядерного могильника. 7. Новогодние мероприятия 2019 года начались с обрушения моста в парке Горького. Деревянные конструкции оказались ненадёжными, не выдержали праздничного ажиотажа. Пострадали люди.

13:14 30.12.2019 «2019 год завершается для Калужской области неплохо. Все, что наметили, мы сделали, установленных показателей достигли. Неплохое движение вперед и по созданию производств, и по объему привлекаемых инвестиций: более 90 миллиардов рублей в этом году привлекли в создание новых производств в экономике. По объемам промышленного производства особенно хорошие результаты в сельском хозяйстве: 8055 литров молока наши аграрии надоили в расчете на одну корову. В 2019 году открывались новые школы, детские сады. В 2019 году, объявленном Годом здравоохранения, было открыто 47 ФАПов, в 2020 году будет построено около 80. Органы исполнительной власти активно участвовали в реализации национальных проектов, показатели по которым были также достигнуты», — сказал губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Читайте также: Калужский губернатор подвёл итоги 2019 года https://regnum.ru/news/polit/2819889.html.

13:14 30.12.2019 Главным стрессом 2019 года, по мнению воронежцев, стало увеличение пенсионного возраста — несмотря на то, что решение было принято в 2018 году, негатив от него распространился и на следующий год. На втором месте среди негативных впечатлений от уходящего года — рост цен. Также воронежцы переживают в связи со стихийными бедствиями, гибелью людей. Конфликт с Украиной остаётся в «топе» печальных событий года. Читайте подробнее: Увеличение пенсионного возраста — главный стресс: 2019 год в Воронеже

13:28 30.12.2019 Подводя итоги уходящего года, губернатор Красноярского края Александр Усс назвал важными три события. Все они начинаются с буквы «У» — Универсиада, рекордный Урожай и Управление финансами. «Три У», по версии Усса, — события, безусловно, важные. Однако картина происходящего в регионе в 2019 году была бы неполной без упоминания произошедших в крае скандалов. Громких скандалов. Зимняя универсиада — 2019. Фото krsk2019.ru Читайте также: Губернатор «качнул права» и не только: скандалы-2019 в Красноярском крае

13:28 30.12.2019 Уходящий 2019 год порадовал немалыми интересными событиями и мероприятиями, удачно сочетавшими научный и гражданский форматы, непосредственно связанные с историей Калужского края, считает доцент кафедры государственного и муниципального управления Калужского филиала РАНХиГС, кандидат исторических наук Наталья Щербакова. По её мнению, 2019 год запомнится I Гражданским форумом Калужской области, организованном региональными властями совместно с некоммерческими организациями. В сентябре в Калуге состоялось долгожданное открытие дома известного историка-краеведа Дмитрия Малинина. В октябре на базе Калужского государственного университета имени К. Э. Циолковского прошла международная научная конференция «Вызов времени: становление централизованных государств на Востоке и на Западе Европы в конце XV—XVII вв.», представившая калужанам корифеев отечественной и европейской исторической науки. В этом году в области впервые состоялся фестиваль «Уграфест», собравший более семи тысячи зрителей. Это был впечатляющий гражданско-исторический и музыкальный микс. В конце ноября в Калуге открылась выставка «Средневековье как предчувствие», посвященная памяти легендарного калужского историка-педагога Наталии Богодаровой. Её ученики, среди которых, кстати, представители российской власти, посчитали своим долгом присутствовать на открытии выставки в память о своей наставнице. «Таким был мой исторический 2019 год. Конечно, это далеко не все. Отмечу вклад наших замечательных историко-реконструкторских обществ, архивных и музейных работников, и всех тех, для кого история края — повседневный труд. Надо сказать, что перечисленные мероприятия остались замеченными не только профессионалами, но и широкой общественностью», — сказала Наталья Щербакова. Читайте также: Калужский историк назвала главные события 2019 года https://regnum.ru/news/society/2820792.html

13:36 30.12.2019 Минздрав Красноярского края подводит итоги 2019 года. Среди них открытие самого крупного в Сибири хирургического корпуса в краевой больнице, пяти центров амбулаторной онкологической помощи, строительство 34 ФАПов, стажировки врачей за рубежом.

14:00 30.12.2019 Вечером, 25 октября, Забайкалье потрясло страшное событие: при смене караула солдат-срочник взял автомат и расстрелял двух офицеров и шестерых своих сослуживцев в войсковой части, расположенной в ЗАТО Горный. СКР сразу же возбудил уголовное дело п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц») и даже обнародовал имя стрелявшего: это военнослужащий по призыву войсковой части 54 160 рядовой Рамиль Шамсутдинов. Трагедия произошла в 18 часов 15 минут местного времени. Читайте также: Почему военный застрелил восьмерых сослуживцев в Забайкалье?

14:18 30.12.2019 Крымский мост. Фото kremlin.ru Запуск Крымского моста — одно из важнейших событий 2019 года.

14:34 30.12.2019 В канун Нового года и Рождества донского губернатора Василия Голубева и жителей Ростовской области с наступающими праздниками поздравил президент РФ Владимир Путин. Также телеграммы поступили от премьер-министра России Дмитрия Медведева, председателя Совфеда Валентины Матвиенко. «От души желаю, чтобы наступающий 2020 год стал для Вас успешным, принес удачу в делах и начинаниях», — пожелал глава государства донскому губернатору. Медведев в своём послании выразил уверенность, что 2020 год «станет счастливым и благополучным» для всех жителей страны. Матвиенко пожелала успешного осуществления всех намеченных планов. Ранее по теме: Путин, Медведев и Матвиенко поздравили жителей Ростовской области

14:51 30.12.2019 Прорывом в туризме 2019 года назвали город-крепость «Яблонов» в Корочанском районе Белгородской области. Специальное поощрение деревянный комплекс получил по итогам ежегодного областного конкурса «Лидеры туриндустрии». Подробности в материале: Деревянный город под Белгородом назван прорывом года в туриндустрии региона

14:52 30.12.2019 Петербургский международный аэропорт «Пулково» в конце 2019 года первым из российских аэропортов добился режима «седьмой степени свободы» воздуха. По решению Минтранса России, режим начнет действовать с 1 января 2020 и даст право иностранным перевозчикам совершать полеты из Петербурга не только в страну, которую представляет авиакомпания, но и в другие страны. Утвержден список из 30 государств, которые смогут воспользоваться новыми возможностями. С введением такого режима ожидается, что «Пулково» увеличит ежегодный пассажиропоток с 18,1 млн до 24 млн человек к 2025 году. Читайте также: «Пулково» обретёт седьмую свободу воздуха с 2020 года

14:56 30.12.2019 Более 60 тыс. туристов из зарубежных стран посетили Петербург и Ленобласть по электронным визам с начала октября 2019 года, когда у граждан 53 стран появилась возможность въехать в эти два российских региона без получения бумажной визы в консульствах РФ. Всего подано порядка 100 тыс. заявок на получение электронных виз в упрощенном порядке. Среди лидеров по количеству заявок — граждане Эстонии, Латвии, Франции, Германии и Финляндии. Читайте также: Более 60 тыс. туристов прибыли в Петербург по e-визам: пустили не всех

14:56 30.12.2019 Создание первой территории опережающего развития в Арктике — один из ключевых итогов года для Мурманской области. ТОР позволит реализовать 16 инвестпроектов, стоимостью 300 млрд рублей. Читайте подробнее: Мурманская область получила первую ТОР в Арктике — Чибис об итогах года

15:04 30.12.2019 В Петербурге 3 октября 2019 года после многолетних отсрочек и переносов открыли три завершающие станции метро Фрунзенского радиуса — «Проспект Славы», «Дунайскую» и «Шушары». Первый участок этого радиуса на пятой линии открыли еще в декабре 2012 года, второго участка пришлось ждать целых семь лет, в том числе из-за проведения ЧМ-2018 и тяжелой ситуации в «Метрострое». На новых станциях до сих пор устраняют многочисленные недоделки. Читайте также: Обещанного 30 лет ждут: в Петербурге дотянули Фрунзенский радиус

15:13 30.12.2019 Ключевые поездки президента России Владимира Путина в регионы в обзоре ИА REGNUM. Читайте подробнее: Петербург, Татария, Приангарье: ключевые поездки Путина в России за год

16:05 30.12.2019 За 2019 год в Ленинградской области с помощью региональной службы занятости новую работу нашли свыше 16 тысяч человек. Всего услугами биржи труда в 2019 году воспользовались 28,4 тысячи человек. Уровень безработицы остаётся минимальным. Об этом: В Ленобласти подвели итоги года для безработных

16:33 30.12.2019 Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Михаил Анисимов считает, что 2019 год был «довольно интересным, плодотворным», но «в полном объёме» удовлетворения нет. Подробнее: Итоги года: чувашский министр рассказал, почему не удовлетворён

16:37 30.12.2019 В Архангельской области в 2019 году выросли объемы производства пиломатериалов, а бумаги и картона, напротив, — сократились. Подробности в материале: В 2019 году в Архангельской области сократилось производство картона

16:48 30.12.2019 Крупнейший архангельский судостроитель, «Севмаш», заработал за год 3,3 млрд рублей, увеличив прибыль более чем на миллиард рублей.