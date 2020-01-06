Итоги 2019 года в регионах России. Самое главное — трансляция
Главным событием 2019 года в Татарии стали выборы Госсовета, которые прошли 8 сентября не без скандалов и новых веяний, но их исход неожиданным не стал. При явке 70,15% единороссы по партийным спискам набрали 72,43% и получили 85 мандатов из 100.
Помимо этого, среди самых запоминающих событий года были четыре визита Владимира Путина, обмеление Волги, уголовное дело по бывшей главе правления банка «Спурт» и многое другое.
От зачастившего Путина до «севшей на мель» Волги: итоги года в Татарии
О главных итогах года в интервью ИА REGNUM рассказал губернатор Тамбовской области Александр Никитин.
Об этом: Александр Никитин: Тамбовская область развивается благодаря нацпроектам
Врач высшей категории, депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»):
«Что касается региона, то сложившееся на конец 2019 года положение можно охарактеризовать как ситуацию экономической и политической стабильности. Иными словами, созданы благоприятные условия для поступательного движения вперед. Точной статистики пока нет, но, несомненно, отмечается некоторое оживление экономики края, что связано с выверенными решениями по приватизации убыточных объектов и развитию ряда инвестпроектов».
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Мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин в интервью ИА REGNUM подвёл итоги 2019 года и своего первого года работы на посту градоначальника. Он заявил, что бюджет города на 2020 год — это «бюджет развития, которым мы создаём условия для дальнейшего развития города».
«В 2019 году мы заложили крепкий фундамент для этого, и в течение нескольких лет преобразим город в лучшую сторону», — подчеркнул градоначальник.
Читайте всё интервью: Что нужно Великому Новгороду для решения всех проблем?
Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых:
«Властные субъекты не до конца признали сложность экономической ситуации. Но прогресс на пути к этому признанию есть, и заложен он отчасти губернатором, отчасти активностью общества. Понять эту осторожность можно — слишком высокие риски при резких движениях. Лично мне в работе не хватило организационного ресурса. В личном — времени на заботу о доме и себе. Будем исправляться».
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Кандидат философских наук, депутат Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) Владислав Вакаев («Справедливая Россия») отметил, что по итогам 2019 г. его до глубины души затронула история в школе с. Поперечное Каменского района:
«Бедный ребенок месяцами страдал от жестокости сверстников, но молчал при этом. Ему некому было объяснить, что беззащитность жертвы и отсутствие отпора лишь еще больше распаляет подобных подонков. При этом мне категорически непонятна позиция педагогов и руководства школы. Ведь в таких маленьких сельских школах все про всех знают. Но работники школы почему-то молчали. Может, боялись родителей?«
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Одним из самых ожидаемых событий ежегодно становится «Большая пресс-конференция Владимира Путина», которая на этот раз прошла 19 декабря.
Читайте подробнее: Россия и мир глазами Владимира Путина: большая пресс-конференция. Главное
и Путин ответил. Большая пресс-конференция — комментарии и оценки
Отставка иркутского губернатора Сергея Левченко, состоявшаяся 12 декабря, стала одним из самых обсуждаемых событий не только в Приангарье.
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В Москве реновация жилья стартовала всего пару лет назад, а на Алтае её «по-тихому» провернули ещё в 2012 году. У десятков людей в алтайском наукограде — Бийске — забрали их вполне крепкие дома, а вместо них предоставили «гаражные места» на улице Спекова 8, 8/1, 8/2. Именно так крошечные комнаты-клетки проходят по документам. В конце 2019 г. наконец-то возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, есть первые арестованные.
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2019 год для России, по мнению большинства воронежцев, оказался таким же, как предыдущий, 2018 год. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного воронежским Институтом общественного мнения «Квалитас».
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Главным событием политического характера 2019 года для жителей Воронежа стало открытие Крымского моста. Также в числе главных событий года, по версии воронежцев, — вывод российских войск из Сирии.
Подробнее об этом: Лишь бы не было войны: воронежцы назвали главные события 2019 года
Читайте: Что изменилось в России за 2019 год
Экологические итоги 2019 года в Красноярском крае подводит корреспондент ИА REGNUM по Сибири Татьяна Иващенко.
Подробности: «Чёрное небо» Красноярска на всю Сибирь видно даже из Голливуда: итоги-2019
2019 год в Свердловской области стал годом политической и общественной турбулентности. В регионе бушевали конфликты разного рода: одни тянулись годами и даже десятилетиями, другие вспыхнули лишь недавно.
Подробно: Свердловская область — 2019: бунты врачей и борьба за сквер
2019 год отличился крупными событиями в политической жизни Оренбургской области: отставка губернатора и назначение врио главы региона, губернаторские выборы и формирование команды правительства, отставки мэров крупных городов.
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В Пермском крае в 2019 году ряд событий и происшествий получили широкий резонанс и федеральную огласку. Среди них взрывы на предприятиях, громкие уголовные дела, уход Теодора Курентзиса из театра, колоссальный прорыв в роботостроении и стрельба по прохожим в Перми.
Об этом: «Взрывной» май и прорыв в IT-индустрии: итоги 2019 года в Прикамье
В Петербургском регионе в 2019 году было совершено несколько очень громких преступлений, подробности которых разошлись по всей стране. А жестокое убийство аспирантки СПбГУ доцентом-историком Соколовым обсуждали и за пределами России. В конце года в Петербурге прозвучал приговор по делу о теракте в метро.
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В Чувашии вторая половина года прошла на фоне закулисных слухов по поводу кадровых решений Кремля: в 2020 году истекает второй срок полномочий главы республики Михаила Игнатьева, который летом внезапно попал в больницу и перенёс операцию. Это активизировало поток вбросов о кадровой отставке. Ранее на скамейке «запасных» ИА REGNUM насчитал более десяти потенциальных претендентов на главный пост в Чувашии, которые так или иначе до сих пор обсуждаются в кулуарах.
Часть первая. Боевая подруга Михаила Игнатьева
Часть вторая.Дорогой Леонид Ильич
Часть третья. Второй план Михаила Игнатьева
Часть четвёртая. Преданный Михаилу Игнатьеву
Часть пятая. Охотник за властью
Часть шестая. «Крёстный сын» Николая Федорова
Часть седьмая. Не политическая проститутка и ученик Федорова
Часть восьмая. Чувашия на старте выборов: подзабытый Владимир Владимирович
Часть девятая.Чувашия на старте выборов: особый статус оппозиции Аксакова
Часть десятая. Чувашия на старте выборов: технократ Алексея Дюмина и другие
Жители Дальнего Востока просят от федерального центра уважения.
«Год был очень интересным, насыщенным событиями и весьма непростым. Если коротко: Дальний Восток требует, причём очень настойчиво, уважения к себе. Проснулся дальневосточный патриотизм. Я бы так это назвал», — подвёл итоги года в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM региональный представитель Российской ассоциации политических консультантов в ДФО Даниил Ермилов.
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Ведущий политолог Дальнего Востока, директор Центра социальных инноваций «Черный куб» Юрий Коломейцев, подводя итоги 2019 года, главным событием для жителей Дальнего Востока назвал введение льготной ипотеки под 2%. Но политолог отметил и некоторые минусы в уходящем году для региона.
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Главными событиями 2019 года в Москве стали:
1. Открытие Московских центральных диаметров (МЦД). Этот новый вид транспорта изменил значение пригородных и городских железных дорог, приравняв их к метро.
2. Выборы в Мосгордуму и митинги. Летом 2019 года после возникших проблем с регистрацией некоторых кандидатов Москву охватили протесты оппозиции, часть из которых не была санкционирована. Далее — массовые задержания, штрафы и уголовные дела после различных инцидентов.
3. Новый VII созыв Мосгордумы получил внушительное представительство оппозиции. Заседания стали длинными, с многочисленными обсуждениями, спорами и даже конфликтами.
4. В течение года открылось восемь станций метрополитена. Планировалось, правда, 14, но год пока не закончился.
5. В экологический скандал вокруг вывоза московского мусора на полигон Шиес Архангельской области вмешался президент. В планы по размещению столичных отходов полигон не включили.
6. Строители Юго-восточной хорды Москвы встретили на пути препятствие — бывший завод полиметаллов и радиоактивные захоронения. После серии протестов и исследований было решено продолжить строительство дороги в непосредственной близости от ядерного могильника.
7. Новогодние мероприятия 2019 года начались с обрушения моста в парке Горького. Деревянные конструкции оказались ненадёжными, не выдержали праздничного ажиотажа. Пострадали люди.
«2019 год завершается для Калужской области неплохо. Все, что наметили, мы сделали, установленных показателей достигли. Неплохое движение вперед и по созданию производств, и по объему привлекаемых инвестиций: более 90 миллиардов рублей в этом году привлекли в создание новых производств в экономике. По объемам промышленного производства особенно хорошие результаты в сельском хозяйстве: 8055 литров молока наши аграрии надоили в расчете на одну корову. В 2019 году открывались новые школы, детские сады. В 2019 году, объявленном Годом здравоохранения, было открыто 47 ФАПов, в 2020 году будет построено около 80. Органы исполнительной власти активно участвовали в реализации национальных проектов, показатели по которым были также достигнуты», — сказал губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.
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Главным стрессом 2019 года, по мнению воронежцев, стало увеличение пенсионного возраста — несмотря на то, что решение было принято в 2018 году, негатив от него распространился и на следующий год. На втором месте среди негативных впечатлений от уходящего года — рост цен. Также воронежцы переживают в связи со стихийными бедствиями, гибелью людей. Конфликт с Украиной остаётся в «топе» печальных событий года.
Читайте подробнее: Увеличение пенсионного возраста — главный стресс: 2019 год в Воронеже
Подводя итоги уходящего года, губернатор Красноярского края Александр Усс назвал важными три события. Все они начинаются с буквы «У» — Универсиада, рекордный Урожай и Управление финансами. «Три У», по версии Усса, — события, безусловно, важные. Однако картина происходящего в регионе в 2019 году была бы неполной без упоминания произошедших в крае скандалов. Громких скандалов.
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Уходящий 2019 год порадовал немалыми интересными событиями и мероприятиями, удачно сочетавшими научный и гражданский форматы, непосредственно связанные с историей Калужского края, считает доцент кафедры государственного и муниципального управления Калужского филиала РАНХиГС, кандидат исторических наук Наталья Щербакова. По её мнению, 2019 год запомнится I Гражданским форумом Калужской области, организованном региональными властями совместно с некоммерческими организациями. В сентябре в Калуге состоялось долгожданное открытие дома известного историка-краеведа Дмитрия Малинина. В октябре на базе Калужского государственного университета имени К. Э. Циолковского прошла международная научная конференция «Вызов времени: становление централизованных государств на Востоке и на Западе Европы в конце
Читайте также: Калужский историк назвала главные события 2019 года
Минздрав Красноярского края подводит итоги 2019 года. Среди них открытие самого крупного в Сибири хирургического корпуса в краевой больнице, пяти центров амбулаторной онкологической помощи, строительство 34 ФАПов, стажировки врачей за рубежом.
Вечером, 25 октября, Забайкалье потрясло страшное событие: при смене караула солдат-срочник взял автомат и расстрелял двух офицеров и шестерых своих сослуживцев в войсковой части, расположенной в ЗАТО Горный. СКР сразу же возбудил уголовное дело п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц») и даже обнародовал имя стрелявшего: это военнослужащий по призыву войсковой части 54 160 рядовой Рамиль Шамсутдинов. Трагедия произошла в 18 часов 15 минут местного времени.
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В канун Нового года и Рождества донского губернатора Василия Голубева и жителей Ростовской области с наступающими праздниками поздравил президент РФ Владимир Путин. Также телеграммы поступили от премьер-министра России Дмитрия Медведева, председателя Совфеда Валентины Матвиенко.
«От души желаю, чтобы наступающий 2020 год стал для Вас успешным, принес удачу в делах и начинаниях», — пожелал глава государства донскому губернатору.
Медведев в своём послании выразил уверенность, что 2020 год «станет счастливым и благополучным» для всех жителей страны. Матвиенко пожелала успешного осуществления всех намеченных планов.
Ранее по теме: Путин, Медведев и Матвиенко поздравили жителей Ростовской области
Прорывом в туризме 2019 года назвали город-крепость «Яблонов» в Корочанском районе Белгородской области. Специальное поощрение деревянный комплекс получил по итогам ежегодного областного конкурса «Лидеры туриндустрии».
Подробности в материале: Деревянный город под Белгородом назван прорывом года в туриндустрии региона
Петербургский международный аэропорт «Пулково» в конце 2019 года первым из российских аэропортов добился режима «седьмой степени свободы» воздуха. По решению Минтранса России, режим начнет действовать с 1 января 2020 и даст право иностранным перевозчикам совершать полеты из Петербурга не только в страну, которую представляет авиакомпания, но и в другие страны. Утвержден список из 30 государств, которые смогут воспользоваться новыми возможностями. С введением такого режима ожидается, что «Пулково» увеличит ежегодный пассажиропоток с 18,1 млн до 24 млн человек к 2025 году.
Читайте также: «Пулково» обретёт седьмую свободу воздуха с 2020 года
Более 60 тыс. туристов из зарубежных стран посетили Петербург и Ленобласть по электронным визам с начала октября 2019 года, когда у граждан 53 стран появилась возможность въехать в эти два российских региона без получения бумажной визы в консульствах РФ. Всего подано порядка 100 тыс. заявок на получение электронных виз в упрощенном порядке. Среди лидеров по количеству заявок — граждане Эстонии, Латвии, Франции, Германии и Финляндии.
Читайте также: Более 60 тыс. туристов прибыли в Петербург по e-визам: пустили не всех
Создание первой территории опережающего развития в Арктике — один из ключевых итогов года для Мурманской области. ТОР позволит реализовать 16 инвестпроектов, стоимостью 300 млрд рублей.
Читайте подробнее: Мурманская область получила первую ТОР в Арктике — Чибис об итогах года
В Петербурге 3 октября 2019 года после многолетних отсрочек и переносов открыли три завершающие станции метро Фрунзенского радиуса — «Проспект Славы», «Дунайскую» и «Шушары». Первый участок этого радиуса на пятой линии открыли еще в декабре 2012 года, второго участка пришлось ждать целых семь лет, в том числе из-за проведения ЧМ-2018 и тяжелой ситуации в «Метрострое». На новых станциях до сих пор устраняют многочисленные недоделки.
Читайте также: Обещанного 30 лет ждут: в Петербурге дотянули Фрунзенский радиус
Ключевые поездки президента России Владимира Путина в регионы в обзоре ИА REGNUM.
Читайте подробнее: Петербург, Татария, Приангарье: ключевые поездки Путина в России за год
За 2019 год в Ленинградской области с помощью региональной службы занятости новую работу нашли свыше 16 тысяч человек. Всего услугами биржи труда в 2019 году воспользовались 28,4 тысячи человек. Уровень безработицы остаётся минимальным.
Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Михаил Анисимов считает, что 2019 год был «довольно интересным, плодотворным», но «в полном объёме» удовлетворения нет.
Подробнее: Итоги года: чувашский министр рассказал, почему не удовлетворён
В Архангельской области в 2019 году выросли объемы производства пиломатериалов, а бумаги и картона, напротив, — сократились.
Подробности в материале: В 2019 году в Архангельской области сократилось производство картона
Крупнейший архангельский судостроитель, «Севмаш», заработал за год 3,3 млрд рублей, увеличив прибыль более чем на миллиард рублей.
Анонимный опрос населения Архангельской области показал, что для большинства неравнодушных граждан именно 7 апреля, когда тысячи северян вышли на центральные улицы областного центра выразить свой протест в связи с событиями в Шиесе, стал переломным для всего региона.
Читайте подробнее: Незаконный митинг в защиту Шиеса стал событием года в Архангельской области
Начало перезагрузки российско-украинских отношений, допинговый скандал и начало кампании по выборам в ГД-2021 — главные политические события 2019 года, разрешение которых возможно в далёком будущем. Об этом 30 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Фетисов.
Читайте также: Перезагрузка с Украиной и допинговый скандал — «привет» из 2019 года
Глава фракции ЛДПР в Госсовете Чувашии Константин Степанов, оценивая 2019 год, считает, что в республике улучшений не было, «повсюду одни запретительные и ограничительные меры». По его мнению, «в воздухе витает какая-то безнадёга», при этом «награждённых у нас всё больше и больше».
Подробнее: Депутат Госсовета: в Чувашии — «безнадёга», но награждённых всё больше
Новый, 2020 год будет для России непростым из-за накопившихся внутренних противоречий и усиливающегося внешнеполитического давления на международной арене. Об этом 30 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Фетисов.
«Вряд ли 2020-й год будет для России простым. Далекие до идеальных экономическая и политическая обстановка наложат свой опечаток. Многое будет зависеть от того, как в Кремле будут реагировать на имеющиеся и возникающие вызовы», — считает политолог.
Лидер чувашских единороссов, вице-спикер Госсовета Юрий Кислов заявил, что республике и ему лично в 2019 году не хватило денег. По его словам, «чем больше нам дают — тем больше нам не хватает».
Об этом: Итоги года: главному единороссу Чувашии не хватило денег и ответственности
Прошедший год в Бурятии оказался богатым на события, хотя большая их часть, так или иначе, была связана с последствиями от вхождения в состав Дальневосточного федерального округа. Однако этот год также вместил в себя выборы мэра Улан-Удэ, очередное наступление на Байкал, пожары, наводнения, а также магические битвы шаманов.
Читать дальше: Шаманские войны и падение «защиты от дурака» в Улан-Удэ: год в Бурятии
Одним из главных событий года в Удмуртии стал Форум оружейников, в мероприятиях которого принял участие президент России Владимир Путин. Визит главы государства в республику стал десятым — юбилейным.
Читайте также: День оружейника России и поездка Владимира Путина в Удмуртию — трансляция
Ключевым событием для Московской городской думы в 2019 году стали выборы нового созыва депутатов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель законодательного собрания столицы Алексей Шапошников.
В 2019 году Москве удалось полностью избавиться от зависимости в доходах с продажи энергоресурсов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.
Подробности в материале: В 2019 году Москва избавилась от нефтегазовой зависимости — Шапошников
В Москве 2019 год получился богатым на события. В нём произошли политические волнения, когда десятки тысяч людей выходили на митинги, а избранный созыв Мосгордумы изменил её лицо, открылись новые станции метрополитена и даже появился новый вид транспорта — Московские центральные диаметры (МЦД). Какими были главные события 2019 года — в обзоре ИА REGNUM.
Читайте подробнее: Москва в 2019 году: главные события
Важный итог 2019 года для Великого Новгорода и большой подарок для всех горожан — приобретение 28 новых автобусов.
«Новые автобусы на газу, они экологически чистые, оборудованы пандусами для инвалидов и видеокамерами. Как говорят коллеги — такого обновления подвижного состава не было с 1980-х годов», — отметил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
Подробности в материале: Впервые с 1980-х: Великий Новгород под Новый год получил 28 новых автобусов
Много о чем говорили мы с нашими читателями в уходящем году на поле социологических опросов ИА REGNUM. О внешнеполитических достижениях России, о ее внутренних успехах и проблемах и даже о восприятии судьбоносных для страны эпизодов прошлого. Что же особенно показательного и интересного узнали мы за минувший год об общественных умонастроениях?
Читайте: Народ понимает больше, восторгается меньше. Итоги года в опросах ИА REGNUM
«Таких успехов, как в 2019 году, мир новгородских шахмат не знал давно. По оценкам экспертов, повторить достижения этого сезона в ближайшее время будет непросто», — заявили в министерстве спорта и молодёжной политики Новгородской области.
Новгородская шахматистка Евгения Сатановская в августе заняла второе место на первенстве мира FIDE среди кадетов в возрастной группе до 10 лет. Новгородка набрала восемь очков из девяти, уступив только сопернице из Узбекистана.
Ещё один новгородский шахматист Арсений Нестеров выиграл чемпионат Северо-Запада по шахматам, в июне 2019 года вошёл в пятёрку лучших на мемориале Алёхина, дебютировал в Высшей лиге первенства России.
Читайте подробнее: Новгородские шахматисты в 2019 году достигли небывалых успехов
Страшная трагедия в 2019 году произошла в палаточном лагере Холдоми в Хабаровском крае. В июле в детском лагере произошел пожар, в котором погибли четыре ребёнка. Выяснилось, что в палатках работали электрообогреватели, из-за одного из них и произошла трагедия. По версии следствия, организаторы отдыха проявили преступную халатность, а проводивший проверку сотрудник МЧС не добился устранения нарушений. Соболезнования семьям погибших детей выразил президент России Владимир Путин. По факту трагедии возбуждены уголовные дела. Расследование поручено центральному аппарату СК РФ. Арестованы начальник лагеря, собственник «Холдоми», представитель МЧС в Солнечном районе.
Читайте все новости о произошедшем: Пожар в детском палаточном лагере в Хабаровском крае
Главным экономическим событием для Дальнего Востока уже пятый год становится Восточный экономический форум во Владивостоке на острове Русский. Традиционно в форуме участвует президент РФ Владимир Путин. В 2019 году участниками ВЭФ стали 8,5 тыс. человек из 65 стран мир. Главным гостем форума стал премьер-министр Индии Нарендра Моди. На V ВЭФ было подписано 270 соглашений на сумму 3,4 трлн рублей.
Все новости о прошедшем во Владивостоке V ВЭФ: Восточный экономический форум
Ключевым событием уходящего 2019 года для дальневосточников стало введение в регионе льготной ипотеки под 2%. Поручение о разработке системы льготного кредитования президент РФ Владимир Путин дал на V ВЭФ во Владивостоке. 9 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которым утвердил механизм реализации программы «Дальневосточная ипотека». Жители региона активно подают заявки на получение льготного кредита для приобретения жилья.
Читайте также: Медведев подписал постановление об ипотеке на Дальнем Востоке под 2%
В 2019 году властям Приморья наконец-то удалось начать решать проблемы с обманутыми дольщиками и выделением квартир детям-сиротам. Ложкой дёгтя в итогах года для жителей Владивостока стала провальная программа по ремонту дорог в столице Дальнего Востока.
Читайте подробнее: Итоги года в Приморье: проблемы дольщиков, сирот и провальный ремонт дорог
«Много было сделано для будущих побед. Что бы ни говорили, но есть повод по делам прошедшего года гордиться и своими успехами, и успехами своей страны! Несмотря на козни, мы прём как ледокол!» — отметил, подводя итоги 2019 года, учредитель и председатель совета директоров строительной компании «Восточный луч» Игорь Дульнев.
Об этом: Итоги 2019 года: Несмотря на козни, мы прём как ледокол!
12 декабря Александр Левинтальпокинул пост губернатора Еврейской автономной области. Это событие было долгожданным. Эксперты и общественность в течение года предрекали скорую отставку Левинталя и для этого были серьёзные предпосылки.
Читайте также: Бывший глава Еврейской АО Левинталь не наработал на переизбрание: политолог
Врио губернатора ЕАО указом президента РФ Владимира Путина был назначен Ростислав Гольдштейн, который ранее занимал пост сенатора в Совфеде РФ. Эксперты считают, что ЕАО не выживет как самостоятельный регион и области необходимо примкнуть либо к Амурской области, либо к Хабаровскому краю.
Читайте также: Гольдштейн подготовит слияние Еврейской АО с другим регионом ДФО: эксперт
Губернатор Приморья Олег Кожемяко в своём поздравлении отметил, что в 2019 году удалось решить массу ранее не решаемых вопросов: 710 детей-сирот получили своё жильё, реализована программа «1000 дворов», построено 500 придворовых спортивных площадок, сдвинулось с места решение вопросов обманутых дольщиков.
Об этом: Итоги 2019 года для Приморья: всё достигнутое — это общий успех
Глава Якутии Айсен Николаев, поздравляя жителей республики с новогодними праздниками, кратко обозначил основные достижения уходящего года: Ленский мост, запуск магистрального газопровода «Сила Сибири», введение льготной ипотеки для молодых семей Дальнего Востока, снос ветхого жилья, строительство соцобъектов.
Читайте подробнее: Итоги 2019 года: достижения задают темп и ритм развитию новой Якутии
По итогам 2019 года товарооборот между Приморьем и Вьетнамом достиг 50 млн долларов.
Подробности в материале: Товарооборот между Приморьем и Вьетнамом превысил 50 млн долларов
Став в 2018 году столицей Дальневосточного федерального округа «де-юре», Владивосток так и не стал ею «де-факто». Новая столица не задаёт никакой повестки на Дальнем Востоке, она захлебнулась в собственных проблемах и несёт имиджевые потери всему ДФО, считает доктор политических наук, директор Института социально-политических технологий и коммуникаций ТОГУ Илдус Ярулин.
Читайте также: Столица Дальнего Востока не задаёт никакой повестки в регионе: эксперт
В преддверии новогодних праздников горнякам трёх шахт Кузбасса погасили долги по зарплате, грозившие объявлением масштабной забастовки.
Шахтёрские протесты в Кузбассе: что произошло на «Разрезе Инской»?
Летом и осенью 2019 года регионы Дальнего Востока подверглись сильнейшему паводку. За сезон выпало рекордное количество осадков. На регион один за другим обрушались тайфуны, которые серьёзно осложнили паводковую ситуацию на реках. Власти вводили ЧС, подключали военных к ликвидации последствий от большой воды. Столицу Дальнего Востока затопило перед ответственным мероприятием, на которое приехал президент РФ Владимир Путин, — V Восточным экономическим форумом. Глава государства держал на личном контроле процесс ликвидации последствий паводка.
В декабре 2019 года вице-премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о продлении для Дальнего Востока моратория на кнопку «ГЛОНАСС». Впервые мораторий был введён в 2018 году. Он действовал год, и дальневосточники очень ждали, что разрешение ввозить подержанные иномарки без системы «ГЛОНАСС» продлят.
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Решения о строительстве моста через реку Лену в Якутии жители региона ждали несколько лет. В ноябре 2019 года президент РФ Владимир Путин одобрил проект строительства моста, который предполагает возведение 3-километрового перехода в районе Якутска, стоимость работ — 83 млрд рублей. Проезд по мосту для легковых автомобилей будет бесплатным, для грузовых — платным. В своей резолюции Владимир Путин написал, что «ситуация дозрела до реализации». Мост планируют построить к 2025 году.
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Сбылась вековая мечта якутян! В честь этого решения жители республики исполнили древний танец Осуохай.
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Когда надёжных инвесторов на реализацию туристического проекта нет, но «освоить» федеральные средства очень хочется, а заодно и Горной Шории «нос утереть», можно и схитрить. Вероятно, примерно так думало прежнее руководство Алтайского края, затевая спортивно-туристский кластер «Тягун» в Заринском районе.
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Пока человечество исследует чёрные дыры, перепрограммирует стволовые клетки и «учит» автомобили ездить без водителя, в одной из алтайских приёмных семей живут самые настоящие крепостные — бесправные дети, у которых, судя по всему, ещё и «барыня» — садист. Обратиться в СМИ отчаявшиеся добиться справедливости подростки были вынуждены после того, как сумели избавиться от неимоверно жестокой опеки.
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Приёмные дети натерпелись от «родителей» — Алёша и Лиля. Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Жители Топчихинского района Алтайского края и персонал местной районной больницы, заявлявшие о том, что опасаются лечиться в ЦРБ из-за скандальных ЧП с погибшими пациентами, так и не были услышаны новым руководством регионального министерства здравоохранения.
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Кресло-каталка в Топчихинской ЦРБ, где более двух часов держали в приёмной пациентку с острой коронарной недостаточностью. Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Над Байкалом нависла реальная экологическая катастрофа, с которой не сравнится ни увеличивающаяся на «священное море» рекреационная нагрузка от десятков тысяч туристов, ни отсутствие в населённых пунктах очистных сооружений, ни даже вырубка лесов и значительное сокращение водоохранной зоны. Речь идет о хранящихся возле Байкала 6,2 млн кубометров опасных веществ бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), расположенного в Байкальске Иркутской области.
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Ядовитые отходы на берегах Байкала. Цитата с сайта expertbaikal.ru
Иркутская область ещё не скоро оправится от постигшего регион мощнейшего наводнения, а пострадавшие — от ужаса, который им довелось пережить, когда бурные потоки воды в считаные часы затопили жилища, сметая всё на своём пути: постройки, животных, людей.
Добровольные спасатели, которые в первую, самую страшную ночь буквально выпиливали в крышах отверстия, чтобы вызволить людей, говорят, что невозможно забыть крики погибающих, жуткий звук сталкивающихся домов, мостов и других строений, плывущих по реке.
Дома, которые плывут по реке один за одним, с жутким грохотом врезаются в мост. Это кадры из города Тулун.
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Одна из жительниц города Тулуна, чей дом унесло волной мощнейшего паводка в Иркутской области, назвала пережитое «страшным сном», но, судя по другим свидетельствам, которыми с редакцией ИА REGNUM поделились ещё несколько пострадавших от наводнения, в некоторых случаях явь оказалась страшнее сна.
Когда Приангарье начало затапливать, жителей Тулуна и близлежащих населённых пунктов, по многочисленным свидетельствам, до последнего успокаивали, что вода не поднимется до критического уровня. О «себе любимых» чиновники позаботились, но почему-то до последнего тянули с объявлением эвакуации и оповещением в СМИ.
Сколько в действительности человек пострадали и сколько погибли — сказать трудно, но, вероятно, прав один из добровольных спасателей, предположивший, что об эвакуации немощных и неходячих никто не побеспокоился, многие так и остались в своих затопленных домах.
Наводнение в Иркутской области. Река Чуна. Фото очевидцев.
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Мы живём в удивительное время. Циничное и лицемерное. Нынешнему обществу ничего не стоит из одного человека слепить мученика, не обращая внимания на других — похожих, а другого, оступившегося, сделать изгоем, забывая о таких же прочих. История с журналистом Иваном Голуновым, которого правоохранители прессовали за якобы сбыт наркотиков, и скандал с главой Ширинского района Хакасии Сергеем Зайцевым, проявившим агрессию в отношении столичного журналиста, — яркие тому примеры.
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Июнь 2019 г. В посёлке Прохоровка Белгородской области скончался ветеран Великой Отечественной войны Николай Васильевич Фомин, которому весной 2018 года журналисты помогли восстановить получение пенсии.
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Ветеран Великой Отечественной войны Николай Васильевич Фомин отмечает день Великой Победы в Прохоровке. Личный архив Марины Фоминой
Когда в Забайкалье пришли пожары, сотрудники государственного заповедника «Даурский» оказались в самом пекле и проявили невероятную самоотверженность. Пока они пытались отстоять у огня территорию заповедника, двое учёных потеряли дома и всё имущество. Говорят, что такого масштабного разрушительного бедствия в регионе не было почти 30 лет. Ниже — описание ужасов произошедшего.
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В начале 2019 г. большой общественный резонанс вызвал проект строительства завода по откачке воды из Байкала в посёлке Култук. Данное строительство региональные власти поначалу одобрили, записав проект в приоритетные, но после того как вмешались учёные, заявив, что трубы завода проходят по уникальным Таловским болотам, вмешалась прокуратура, общественники, завод удалось остановить. Это было предприятие со стопроцентным китайским участием.
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Бывший директор закрывшегося Кировского дома-интерната малой вместимости (Алейский район Алтайского края) Игорь Ильинский опроверг слова нового министра социальной защиты Алтайского края Натальи Оськиной, заявившей на днях журналистам, что данное учреждение было закрыто в 2017 году «из-за отсутствия проживающих в течение полугода».
В интервью корреспонденту ИА REGNUM он довольно подробно рассказал обо всей «кухне» так называемой оптимизации, в ходе которой подобные социальные учреждения вначале становятся филиалами более крупных, а потом их полностью закрывают. Многие старики не выносят такого переезда и умирают. К примеру, из бывших обитателей Кировского дома-интерната скончалось не менее пяти пожилых людей.
Обитатели Романовского дома-интерната для престарелых. Иллюстрация к материалу ИА REGNUM
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В ответ на обоснованное беспокойство учёных, общественников и экологов по поводу хищнического отношения к байкальским природным ресурсам, в СМИ и соцсетях стало появляться множество отвлечённых поводов для дискуссий. Один из самых серьезных — отрицание китайской экспансии.
Это не только сотни незаконных гостиниц, возведённых под видом жилых домов в посёлке Листвянка (Иркутская область), считающемся воротами Байкала, и горы мусора, которые гости из Поднебесной оставляют после себя в небывалом количестве.
Байкальский берег. Фото Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
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Мусорная реформа в России только набирает обороты, но уже сейчас понятно, что проблем с утилизацией отходов — хоть отбавляй. Помимо серьёзного экологического урона от несанкционированных свалок или недолжным образом организованной переработки, теневого бизнеса, существует, оказывается, ещё одна весьма щепетильная тема — медицинские отходы. Это только в СанПиН всё гладко и понятно: классы отходов, способы обеззараживания и утилизации, а на практике всё гораздо страшнее.
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На фото — сжигание медицинских отходов. Цитата с сайта myslo.ru
«В 2019 году Омская область не нашла себя — своё место в окружающей реальности. Год прошёл, а мы, омичи, не можем понять, какие приоритеты, какие направления развития Омской области предлагаются, что и кого нам поддерживать и против чего или кого бороться», — сказал аналитик Международного института стратегического проектирования Сергей Кондаков, подводя итоги 2019 года в Омской области.
Читайте подробнее: «Омская область не нашла себя»: итоги 2019 года
У председателя МКА «Коллегия адвокатов Виктории Данильченко», специалиста по семейному праву, телеведущей Виктории Данильченко 2019 год был очень интересным, но в то же время и сложным:
«В этом году удалось провести несколько трехдневных марафонов съемок программы «По делам несовершеннолетних». Эта передача для меня является своеобразной отдушиной. Ее концепция совпадает с моими жизненными устоями. Основная задача моего участия в программе — донести до общества, что суды по делам несовершеннолетних — это не способ избежать наказания грабителю, убийце и насильнику, а возможность разобраться в причинах, толкнувших ребенка на преступление, и дать ему шанс вернуться к нормальной жизни. У нас главное — диалог между взрослым и ребенком».
Об этом: «Мечта не сбылась по волшебству»: итоги года глазами адвоката и телеведущей
Почему мы обречены смотреть отечественные ленты о делах давно минувших лет — объясняет в своём комментарии обозреватель ИА REGNUMПлатон Беседин.
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, поздравляя жителей региона с новогодними праздниками, поблагодарил всех за достижения 2019 года.
Как сообщает пресс-служба главы региона, речь идёт о достойном урожае, росте показателей животноводства, промышленности, запуске новых производств, открытии школ, ФАПов, спортивных площадок, строительстве дорог, успехах в образовании, медицине, культуре и туризме.
Об этом: Алтайский губернатор Виктор Томенко поблагодарил всех жителей региона
ИА REGNUM подводит итоги 2019 года в Белгородской области и предлагает читателям вспомнить главные события в регионе, достижения и ошибки чиновников.
Читайте об этом: Белгородская область 2019 — битва за волейбол, суперзавод и беспощадный газ
Главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чувашии, депутат Госсовета и замсекретаря отделения «Единой России» Николай Николаев удовлетворён 2019 годом, хотя поставленные в этом году задачи будут реализовываться в 2020 году. Из них самые масштабные — реализация национальных проектов. Поэтому в республике, по его мнению, нужно повысить исполнительскую дисциплину.
Об этом: Итоги года: чувашский врач рассказал, чего не хватает республике
2019 года останется в памяти сложным, полным проблем, и в 2020 году предстоит немало работы, чтобы изменить ситуацию, об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил заместитель председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Орловского областного совета, руководитель регионального отделения «Справедливой России» Руслан Перелыгин.
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В 2019 году самые серьёзные «для чиновников» изменения связаны с внедрением национальных проектов, которые изменили и подходы в системе государственного управления. Такое мнение высказала вице-премьер — министр финансов Чувашии Светлана Енилина, оценивая уходящий год. В личном плане достижением стало участие в полумарафоне.
Отвечая на вопрос о том, чего не хватило Чувашии, министр финансов открыто признала, что «не хватило выполнения плановых значений по доходам»:
Читайте также: Итоги года: вице-премьер рассказала о том, чего не хватило Чувашии
В 2019 году в Петербурге инвесторы выполнили годовые обязательства по строительству социальных объектов. В рамках соглашений застройщиками введены в эксплуатацию все запланированные на 2019 год 24 объекта социальной инфраструктуры: четыре новые школы, 15 детских садов, два подростково-молодежных клуба, два встроенных помещения офиса врача общей практики и библиотека.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев признан воронежцами человеком года, его предшественник, а ныне председатель правительства РФ Алексей Гордеев — на втором месте.
Об этом: Герои и антигерои: итоги 2019 года в Воронежской области
В 2019 году, который выдался для Тульской области непростым, успехов и побед было больше, и положительный опыт необходимо закрепить в новом, 2019 году. Об этом говорится в поздравлении жителей Тульской области с Новым годом губернатора Алексея Дюмина.
Подробности в материале: В 2019 году хорошего было больше — губернатор Тульской области
Поддержку Фонда развития промышленности получили в 2019 году пять предприятий Волгоградской области. В общей сложности они взяли 353,2 млн рублей льготных займов. В начале 2020 года кредит ФРП на льготных условиях возьмёт ещё одна компания — Волгоградский электрометаллургический комбинат.
Читайте подробнее: Итоги года: волгоградские предприятия взяли 350 млн рублей льготных займов
В Смольном подвели инфраструктурные итоги года. В 2019 году в Санкт-Петербурге открыли три новых станции метро, построили 14,5 км новых автомобильных дорог, обустроили 9,7 км велодорожек по пяти маршрутам, отремонтировали 18 дорог и 105 улиц, капитально отремонтировали шесть мостов и еще 41 мост — обновили, подключили 35 новых светофорных объектов.
В 2019 году «скучать было некогда», потому что с «нынешним составом руководства Чувашской Республики не соскучишься», считает один из мастодонтов чувашской журналистики Алексей Кряжинов.
Подробнее: Итоги года: чувашскому журналисту «не хватило торпеды Игнатьева»
Для чувашского управления Росреестра 2019 год прошёл «ровно и без потрясений», спрос на услуги ведомства вырос по всем позициям. В 2020 году стоит задача расширения межведомственного взаимодействия, что позволит ускорить работу службы, говорит руководитель управления Росреестра Екатерина Карпеева, оценивая уходящий 2019 год.
Читайте также: Год «без потрясений»: глава чувашского Росреестра об итогах года
В 2019 году Рязанская область стала локомотивом в вопросе обязательного повсеместного тестирования учащихся на наркотики. Региональные власти также заявили о полном решении проблем с обманутыми дольщиками, но не смогли отстоять институт культуры. В обзоре ИА REGNUM — главные события года.
По теме: От наркотестов до заповедника — главное в 2019 году в Рязанской области
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в 2019 году прошли 864 гражданина предпенсионного возраста в Брянской области. На эти цели потратили 30,7 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Предпенсионеры проходили обучение на базе профессиональных образовательных учреждений области. В 2020 году предполагается расширение географии, при этом при подготовке работников за пределами региона будут компенсироваться расходы на стоимость проезда к месту обучения и обратно, в том числе: провоз багажа, выплата суточных и аренда жилого помещения за один месяц обучения.
Подробности в материале: Итоги года: В Брянской области 864 предпенсионера прошли переобучение
Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госсовете Чувашии Игорь Моляков удовлетворён 2019 годом, потому что «депутатской работы было очень много», хотя и было «много не совсем приятной работы». Ему лично не хватило денег и женского внимания, а Чувашии — политической воли.
Подробнее: Итоги года: чувашской оппозиции не хватает уехавших и женщин
Депутаты Законодательного собрания Калужской области, подводя итоги 2019 года отметили, что большое внимание было уделено совершенствованию законодательства в сфере социальной поддержки семей с детьми, пожилых людей, ветеранов труда, а также ряда незащищенных категорий граждан. Принятый областной бюджет на 2020 год позволяет эффективно решать социальные вопросы, а также проблемы в сфере охраны окружающей среды, здравоохранения, планомерно развивать региональную экономику, создавать благоприятную комфортную среду для проживания жителей региона.
В Пскове появится памятный знак, посвящённый включению десяти древних псковских памятников в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. К этому событию регион шёл 20 лет. Решение о внесении памятников древнего Пскова в список всемирного наследия ЮНЕСКО было принято на 43-й сессии комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку в июле 2019 года.
«Включение десяти псковских архитектурных памятников в список культурного наследия всемирного значения — это серьёзное достижение для региона и всех жителей Псковской области, которые создали это наследие, сумели его сохранить и донести до современников, а также продолжить работы по его увековечиванию», — отметила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.
Подробности в материале: Признание ЮНЕСКО: главный итог 2019 года для культурного наследия Пскова
ИА REGNUM публикует серию интервью губернаторов и глав регионов России, выпускников или слушателей Высшей школы государственного управления, победивших на выборах в 2019 году. Предмет разговора — текущая деятельность в качестве руководителей регионов, реализация национальных проектов на местах, итоги 2019-го и планы на 2020 год. Читайте интервью с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.
Андрей Чибис: Главный вектор развития Мурманской области — арктический
Интервью с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым.
Александр Осипов: Поставлены первоочередные задачи для развития Забайкалья
Интервью с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым.
Вадим Шумков: В Курганской области масштабные планы по всем направлениям
В 2019 году Петербургу прочили великие потрясения, но город «разочаровал» — по-настоящему плохих новостей из Северной столицы так и не поступило. Несмотря на разгон Первомая, фальсификации на муниципальных выборах, падение доходов граждан и кризис Метростроя, эксперты констатируют: год завершился удачно.
Читайте также: Петербург в 2019 году: областная судьба без плохих новостей
Интервью с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.
Алексей Текслер: «Челябинская область включена во все 12 нацпроектов»
Интервью с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым.
Игорь Артамонов: «Наша цель — войти в топ-20 российских регионов»
Интервью с губернатором Курской области Романом Старовойтом.
Роман Старовойт: «Точка сборки — сделать жизнь каждого курянина лучше»
Интервью с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным.
Игорь Бабушкин: «2019 год, без сомнения, стал поворотным в моей жизни»
Глава МЧС Чувашии Вениамин Петров «лично доволен» итогами уходящего 2019 года, так как в республике снижается число погибших при пожарах и в результате происшествий на воде. Вместе с тем министр считает, что нужно усилить профилактическую работу.
Читайте также: Глава МЧС рассказал, чем доволен и чего не хватило Чувашии
По мнению политолога Дмитрия Фетисова, одним из важнейших событий уходящего года в России является фактический старт кампании по выборам в Государственную думу, которые состоятся в 2021 году.
Читайте также: Выборы в 2021 году получатся конкурентными и ожесточёнными — прогноз
Политолог Владимир Джаралла уверен, что главным политическим событием в 2019 году на крымском полуострове стали выборы в региональные парламенты республики и Севастополя.
Об этом: Выборы 2019 года интегрировали Крым в общероссийский контекст — мнение
Результаты выборов в Крыму и Севастополе в сентябре 2019 года казались примерно схожими в обоих субъектах, но одни в отсутствии работоспособной или активной оппозиции работали «спустя рукава», а другие практически совершили чудо. Об этом 31 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Владимир Джаралла.
Подробности в материале: Итоги 2019 года: в Крыму и Севастополе нет работоспособной оппозиции
Главные события крымского политического закулисья в 2019 году развернулись уже после сентябрьских выборов.
Читайте подробнее: В 2019 году глава Крыма Аксёнов стал сильнее в закулисных схватках — мнение
В Крым заходит крупный бизнес, вынуждая местных предпринимателей идти в политику для защиты собственных интересов, считает политолог Владимир Джаралла.
Читайте также: Крымские бизнесмены пойдут в политику защищать свои интересы — прогноз
Крымский политолог Владимир Джаралла уверен: летние протесты 2019 года выявили, как в Крыму, так и в других регионах России, проблему среднего звена управленцев, погрязших в коррупции, саботирующих любые распоряжения власти и использующих своё положение лишь для защиты или расширения контролируемого бизнеса.
Читайте также: Мнение: саботаж чиновников среднего звена — самый серьёзный вызов для РФ
Глава Чувашии Михаил Игнатьев, несмотря на резко возросшую медийную активность, вошёл в число «отстающих» в национальном рейтинге губернаторов по итогам 2019 года.
Подробнее: Глава Чувашии — «среди отстающих» в рейтинге губернаторов: итоги года
Крымский политолог и социолог Наталья Киселёва напомнила, что в 2019 году Крым и Севастополь поставили ряд электоральных рекордов. Например, по явке избирателей, заняв первое и второе места среди российских регионов, где состоялись парламентские выборы, с самыми большими показателями снижения электоральной активности по сравнению с предыдущими выборами.
Об этом: Крымские итоги 2019: пять лет с Россией, Крымский мост и выборы
К главным бюрократическим событиям в Севастополе в уходящем 2019 году, по словам политолога и социолога Натальи Киселёвой, относятся отставка с должности губернатора города-героя Дмитрия Овсянникова и назначение врио Михаила Развожаева, а в Крыму — повторное избрание на должность главы Республики Сергея Аксёнова и новый состав Совета министров.
Читайте также: Крым в 2019 году: громкие отставки и переформатирование власти
Реконструкция и строительство крупных социальных объектов и запуск двух новых ТЭС — главные экономические и социальные достижения Крыма и Севастополя в 2019 году, считает крымский политолог и социолог Наталья Киселёва.
Читайте также: Экономические итоги Крыма 2019: запуск новых ТЭС и развитие инфраструктуры
В Ленинградской области в 2019 году завершили 22 дома-долгостроя. Квартиры в них получили более 4,5 тыс. человек. В основном в эксплуатацию вводились дома, для достройки которых были привлечены инвесторы. Также заработал механизм завершения проблемных объектов вместе с федеральной структурой — Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства. В бюджете Ленобласти на 2020 год заложено 2,8 млрд рублей на достройку проблемных домов.
Итоги 2019 года для Москвы подвёл председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.
Читайте также: В 2019 году Москва избавилась от нефтегазовой зависимости — Шапошников
Операция калужских врачей методом брахитерапии заняла первое место в ТОП-10 главных событий 2019 года рейтинга журналистов издания «Калужские Губернские ведомости».
Читайте также: Достижения хирургов и возвращение Opel: калужские итоги-2019
В Подмосковье в 2020 году вступят в силу сразу несколько новых законов. Первая категория нововведений касается мер социальной поддержки беременных и кормящих женщин, а также семей с маленькими детьми. В заявительном порядке можно будет оформить выплаты на питание: по 1400 рублей в месяц при детях до года; по 600 рублей при детях от года до трех лет; по 400 рублей для беременных.
Прожиточный минимум пенсионера в 2020 году в Подмосковье установлен на уровне 9908 рублей. Ранее в Мособлдуме также приняли закон о запрете на продажу алкогольных напитков в многоквартирных домах. Запрет вступит в силу в июне 2020 года.
Читайте также: Новые льготы и законы Подмосковья: чего ждать жителям в 2020 году
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подвел итоги уходящего года. Судя по опубликованным им цифрам, своей работой глава Заполярья удовлетворен.
«План «На Севере жить» мы создали вместе с вами. Именно вы указали главные болевые точки, которые стали нашими приоритетными направлениями работы. Невозможно за день отстроить новую жизнь. Но мы сделали первый шаг — и он значителен, заметен и точно в правильном направлении. Цифры говорят сами за себя. Спасибо за поддержку. Продолжим вместе!»
Читайте подробнее: Мурманский губернатор доволен своими результатами в уходящем году
Архангельский губернатор: «Это был не самый простой год»
В 2019 году в Северной столице был запущен проект «Единая карта петербуржца» (ЕКП). Эту карту, которая может быть одновременно средством платежа, доступа к социальным услугам, многоразовым проездным, дисконтной картой и т.д., с 6 мая 2019 года уже получили порядка 324 тыс. человек. Три банка, эмитирующие ЕКП, приняли уже более 420 тысяч заявлений на оформление карты. С ЕКП уже сотрудничают порядка 200 партнеров.
В Курганской области 2019 год стал временем революционных решений в управлении, экономике и социальной сфере. Зауральцы выбрали губернатора и новую думу столицы региона. Курганская область стала центром притяжения федеральных министров и госкорпораций «Росатом», «Ростех», «Газпром» и других. Чиновники региона перестраиваются на ходу по «дао Шумкова». Кровопролитно снижаются тарифы, образование и здравоохранение «чистятся» от критической массы начальников и бухгалтеров. Сложно не заметить кадровую чехарду, как и недолговечные топиары на улицах Кургана. С 2019 года Курганская область прошла точку невозврата к прежней жизни, потому что «красть больше нечего».
Читайте подробнее: Новации и реформирование «слабого звена»: итоги года в Курганской области
Массовыми арестами чиновников Ростовская область в 2019 году прогремела на всю страну. С начала года на Дону произошло как минимум 14 задержаний госслужащих различного ранга. О самых громких из них — в кратком обзоре ИА REGNUM.
Читайте также: Массовая зачистка чиновников: итоги 2019 года в Ростовской области
Выборы губернатора в Севастополе, открытие запланированных участков трассы «Таврида» и успешная реконструкция крупных социальных объектов — главные ожидаемые события нового 2020 года на территории российского полуострова, считает крымский политолог и социолог Наталья Киселёва.
Об этом: Эксперт назвал самые ожидаемые события 2020 года в Крыму и Севастополе
Глава Пскова Елена Полонская и глава администрации Пскова Александр Братчиков в поздравлении с Новым годом назвали главные итоги уходящего 2019 года для псковичей: Псков стал вторым русским городом, который принял Международные Ганзейские дни Нового времени, а десять памятников древнего Пскова включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Читайте об этом: Международные Ганзейские дни в Пскове признаны событием года
Десятки объектов социальной сферы были сданы в эксплуатацию в Брянской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В течение года в регионе было сдано семь детских садов — как пристроек, так и полноценных зданий, рассчитанных на сотни детей. Для школьников в рамках нацпроекта «Образование» в Брянске открыт детский технопарк «Кванториум», на очереди подобный объект в Клинцах.
Читайте подробнее: Итоги 2019 года: стройки в Брянской области
Губернатор Ростовской области Василий Голубев подвёл итоги уходящего 2019 года, поблагодарив жителей региона за совместный труд. В своём видеообращении донской глава отметил значимые события, которые оставят в памяти прошедшие 12 месяцев.
«Год завершает свой бег. Для Ростовской области он был ярким и результативным. Выросла наша индустрия, открылись новые заводы и линии, появилась целая отрасль — ветроэнергетика. Мы собрали богатый урожай, обеспечили продовольственную безопасность, построили миллионы квадратных метров жилья, проложили дороги и газопроводы, возвели школы и детские сады, обновили театр и главный донской Кафедральный собор», — сказал Голубев в эфире ГТРК «Дон-ТР».
Читайте подробнее: Ростовский губернатор подвёл итоги 2019 года
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своём новогоднем видеообращении к землякам обозначил планы на будущий 2020 год.
«Мы позаботимся о наших ветеранах и посвятим им наступающий юбилейный год Великой Победы. Сохраним в душах живую память о победителях, передадим ее новому поколению — нашим детям. Будем беречь славное прошлое и растить настоящее, будущее, а также трудиться, отдавая родной земле своё сердце. Все это вместе, единой командой, имя которой — Ростовская область», — сказал глава региона в эфире ГТРК «Дон-ТР».
Подробности в материале: «Мы позаботимся о наших ветеранах» — ростовский губернатор
2019 год в Чувашии для отрасли образования «в целом был очень успешным», что связано с реализацией национальных проектов. В настоящее время необходимо «больше внимания» уделить подготовке педагогических кадров, заявил министр образования и молодёжной политики республики Сергей Кудряшов.
Подробнее: Министр образования Чувашии объяснил, почему год был успешным
Топ-5 главных скандалов, которые обсуждались в Воронежской области в 2019 году, предлагает читателям ИА REGNUM.
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Ключи от школьных автобусов, муниципального общественного транспорта, коммунальной техники вручали в 2019 году в Брянской области, сообщает корреспондент. Более 200 единиц новых транспортных средств распределили по всем районам. Причём средства на закупку выделялись не только из федерального, но и из регионального бюджетов.
Об этом: В 2019 году брянские муниципалитеты получили более 200 единиц автотехники
Проблема водоснабжения крымского полуострова требует пересмотра подхода к бездумному наращиванию туристического потока, это одна из важнейших задач республики на 2020 год, считает директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий.
Читайте об этом: Крыму нужно отказаться от бездумного наращивания турпотока — мнение
В Санкт-Петербурге по данным на конец декабря 2019 года введено в эксплуатацию 3,45 млн кв. метров жилья, включая индивидуальное строительство. Таким образом, город выполнил плановые показатели по вводу жилья, утвержденные для региона Минстроем России в рамках Национального проекта «Жилье и городская среда» и федерального проекта «Жилье».
Одним из важнейших политических событий 2019 года в Крыму стали успешно проведённые местной властью выборы в Госсовет республики и разделение полномочий главы РК и председателя правительства, считает политолог Максим Жаров.
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В Челябинской области 2019 год стал периодом кардинальных перемен. Сменился губернатор региона, назначен новый мэр Челябинска, масштабные изменения произошли и в чиновничьем аппарате.
Об этом: Челябинская область — 2019: эхо Магнитогорска и новая власть
В столице Югры в 2019 году родился 100-тысячный житель. В Нижневартовске впервые за три года появилась на свет тройня. В Сургутском и Нефтеюганском районах начато строительство новых заводов стоимостью более 35 миллиардов рублей: металлообрабатывающий и газоперерабатывающий.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с наступающим 2020 годом и подвёл итоги уходящего 2019 года.
«Заканчивается 2019 год — яркий, запоминающийся, сложный и богатый на события», — отметил глава региона.
Среди главных событий года он назвал развитие железнодорожного и авиасообщения: «Ласточки» соединили Псков с Петрозаводском и Печорами, и уже четыре пары поездов ежедневно ходят в Санкт-Петербург, а весной 2019 года из Пскова запустили авиасообщение в Сочи.
Михаил Ведерников также отметил проведение в Пскове Международных Ганзейских дней Нового времени, строительство новой школы в Дно, а также утверждение официальных символов Псковской области: у региона появились флаг, герб и гимн.
Об этом: «Яркий, запоминающийся, сложный»: псковский губернатор подвёл итоги-2019
В Тюменской области в 2019 году наблюдалось «мусорное» бузотёрство и нашествие террористов. Регион пережил гаффскую болезнь и падение промпроизводства. Общественность бурлила от «клеверной» развязки ТКАД, застройки Гилёвского лога и отсутствия чистой воды. Завершились 12 месяцев отставкой в последний день года политического тяжеловеса — многолетнего куратора социального блока в правительстве региона.
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В Тюмени в последние дни 2019 года резко подскочили продажи недвижимости. К примеру, 31 декабря тюменцы приобрели 50 квартир.
По информации одной из самых крупных риэлторских компаний, количество сделок по покупке жилья в декабре 2019 года выросло на 26% по сравнению с предыдущим месяцем.
Пик продаж пришёлся на 27 декабря, когда было совершено 349 сделок с недвижимостью.
Однако в целом показатели по продаже недвижимости в 2019 году остались на уровне 2018 года.
Об этом: В Тюмени в последние дни прошлого года наблюдался бум продаж квартир
В 2019 году в Ленинградской области было ликвидировано 1048 незаконных свалок. Из мест несанкционированного размещения отходов вывезено около 78 тыс. кубометров мусора. Большая часть (48%) убранных свалок находилась на землях лесного фонда, около 30% — в границах населенных пунктов. Наибольшее количество замусоренных участков ликвидировано во Всеволожском (223), Выборгском (156) и Приозерском (112) районах Ленобласти, сообщили в областном правительстве. Общая сумма всех штрафов за нарушение экологического законодательства составила 54 млн рублей. Изъято 118 транспортных средств, осуществлявших транспортировку отходов с нарушением закона.
В Курганской области лов рыбы в 2019 году вырос на 9% по сравнению с 2018 годом. Вклад отрасли в валовый региональный продукт составляет около 200 млн рублей, сообщил начальник отдела развития аквакультуры департамента АПК Зауралья Павел Козлов.
Вылов в 2019 году в Курганской области составил 3 248 тонн. Основной вклад внесли ООО «Курганрыбхоз» и ООО «НПФ «Сибтема».
В 2019 году в водоемы Курганской области выпущено 213 млн штук личинок сиговых и других видов рыб. Это больше, чем в 2018 году на 6%.
Также в регионе ведётся работа по увеличению объёмов переработки в Макушинском, Петуховском, Щучанском и Юргамышском районах. В Частоозерском районе уже запущен мини цех по выпуску рыбной продукции
Главным событием минувшего года в Республике Алтай, безусловно, стала отставка бывшего главы, который бессменно правил здесь 13 лет. Вместо него по итогам сентябрьских выборов регион возглавил человек, которого в начале года мало кто знал в Горном Алтае.
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Говорят, у богатых людей зимой снега не выпросишь, и путь к состоятельности — это экономия и учёт. Власти объявили Югру «бережливым регионом», и, судя по информационной повестке 2019 года, экономят они весьма своеобразно: не любят платить по счетам, одной рукой дают населению копейку, другой — забирают рубль. При этом рядятся в пышные одежды «социальной ответственности», начищая фасад.
Об этом: «Жёлтые жилеты», голодовки и выборы губернатора: итоги 2019 года в Югре
В Петербурге метро строят редко, долго и дорого, и при каждом новом запуске станций московской подземки в глазах изголодавшихся петербуржцев пляшут кровавые мальчики. Пока в Москве с 2014 по 2019 год успели построить 41 станцию, в Северной столице появилось всего пять.
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В Югре минувший год запомнится скандалами в медицине, образовании, а также биатлоне. Сложно сказать, какой из инцидентов громче: тонны просроченного детского питания в морге или «кабаний стриптиз», поборы в школе на портрет главы государства или небрежный ляп сенатора Нарусовой.
Об этом: Стриптиз с «неудобопроизносимой» матерью Собчак: скандалы Югры 2019