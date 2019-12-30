Брянск, 30 декабря, 2019, 12:06 — ИА Регнум. Более 30 килограммов синтетических наркотиков изъяли сотрудники региональных УФСБ и УМВД у подозреваемого в Брянске, сообщает пресс-служба полиции. Возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба УМВД по Брянской области Запрещенные вещества, изъятые полицией

О задержании подозреваемого в сбыте крупной партии наркотиков стало известно 29 декабря. Расфасованные пакеты с сильнодействующими веществами обнаружили и изъяли во время обыска в квартире мужчины.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства сбыта наркотиков, а также каналы получения запрещённых к свободному обороту веществ. Подозреваемого заключили под стражу.