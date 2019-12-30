Калуга, 30 декабря, 2019, 11:39 — ИА Регнум. В 145 организациях Калужской области в связи с их ликвидацией либо сокращением численности в декабре 2019 года планируется высвобождение 2295 работников. Из них граждан предпенсионного возраста, поданных на увольнение с работы, — 67 человек. Численность работников, уволенных с начала 2019 года в связи с высвобождением, составила 1785 человек, из них граждан предпенсионного возраста — 72. В четырёх организациях области переведено на работу с неполным рабочим временем 125 человек. В простое находятся 103 работника трёх организаций. Об этом 30 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве труда и социальной защиты.

Gtrk-kaluga.ru Трудовая книжка

Между тем в центры занятости населения за услугами, в январе — ноябре 2019 года обратилось 64 тыс. 113 человек (97,4% от уровня 2018 года), в том числе за содействием в трудоустройстве — 21 тыс.729 человек (в 2018 году — 21 тыс. 836 человек). Нашли работу 15 тыс. 861 человек, из числа безработных — 3163 человека. Численность безработных на конец ноября 2019 года в регионе составила 2136 человек, а уровень регистрируемой безработицы составил 0,39%. В январе — ноябре 2019 года органы службы занятости Калужской области располагали информацией о 44 тыс. 875 вакантных рабочих местах. По состоянию на 30 ноября 2019 года областная база вакансий насчитывала 11 008 рабочих мест. В общей потребности в кадрах доля вакансий для рабочих составила 58%.

Наибольшую потребность работодатели региона сегодня испытывают в водителях автомобиля, швеях, слесарях, овощеводах, поварах, трактористах-машинистах. Из числа граждан, имеющих высшее профессиональное образование, в Калужской области сегодня наиболее востребованы врачи, инженеры, учителя, медицинские сестры, а также полицейские.