Чита, 30 декабря, 2019, 11:25 — ИА Регнум. В 2019 году Забайкальский край пережил масштабное стихийное бедствие: регион накрыло степными пожарами. К счастью, при помощи федерального центра региональным властям удалось восстановить всё разрушенное стихией. Губернатор Александр Осипов убедился в этом лично, посетив новосёлов накануне новогодних праздников, сообщает пресс-служба администрации региона.

Правительство Забайкальского края Пострадавшие от масштабных степных пожаров в Забайкалье обрели новый дом

«Для нас очень важно, чтобы все забайкальцы, пострадавшие от пожаров, получили жилье. Сейчас часть из них поселились в сельской местности, часть живут в городе. В домах чувствуется новогоднее настроение, уже все готовятся к празднику», — сказал глава региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, масштабные степные пожары прошли в Забайкалье в конце апреля 2019 года вместе с потеплением, штормовым ветром и непотушенными палами. Огнём было уничтожено 99 жилых домов. Пострадали около 650 человек.

Семья Косяковых после ЧС переехала в Читу из села Унда Балейского района 22 июня. Ольга и Анатолий Лапердины ранее проживали в селе Шара Александрово-Заводского района, сегодня у них квартира в поселке Текстильщиков. Семья Шестаковых выбрала жилье в селе Смоленка Читинского района. Сюда они переехали из Балейского района. Забайкальцы поздравили главу региона Александра Осипова и поблагодарили за внимание, оказанное им после ЧС.

Правительство Забайкальского края Подарки детям из семьи, пострадавшей от масштабных пожаров в Забайкалье

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