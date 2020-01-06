Саратов, 7 января, 2020, 00:02 — ИА Регнум. Арбитражный суд Саратовской области принял к производству ещё один банкротный иск к производителю систем для военных и гражданских судов из Поволжья — АО «Саратовский радиоприборный завод». Иск московского АО «Цифроник», чьи претензии превышают 121,33 млн рублей, принят к производству после устранения недочётов. Слушания по нему пройдут «после проверки обоснованности заявления конкурсного кредитора — публичного акционерного общества «Сбербанк России»», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Исковое заявление к одному из старейших предприятий Саратовской области Сбербанк подал ещё в апреле 2019 года, но в июле дело приостановили, пока не будет рассмотрен гражданский спор по кредиту, ставшему основанием для подачи и этого иска. Кредит в форме невозобновляемой линии был открыт в декабре 2015 года, его сумма составила 648,281 млн рублей. Залогом выступает имущество предприятия. В рамках гражданского спора также рассматривается требование АО «Концерн ГранитЭлектрон» «о признании, заключённых межу ПАО Сбербанк и АО «СРЗ» кредитных договоров № 8622/6457 от 16.11.2015 и № 8622/6350 от 03.12.2015 с обеспечением исполнения обязательств по договорам последующими ипотеками, недействительными сделками».

В рамках банкротного дела суд должен сначала рассмотреть претензии Сбербанка и только потом иск от АО «Цифроник».