Калуга, 30 декабря, 2019, 09:42 — ИА Регнум. Уходящий, 2019 год порадовал немалыми интересными событиями и мероприятиями, удачно сочетавшими научный и гражданский форматы, непосредственно связанные с историей Калужского края. Об этом 30 декабря заявила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM доцент кафедры государственного и муниципального управления Калужского филиала РАНХиГС, кандидат исторических наук Наталья Щербакова.

Nikatv.ru В сентябре в Калуге состоялось долгожданное открытие дома известного историка-краеведа Дмитрия Малинина.

По её мнению, 2019 год запомнится I Гражданским форумом Калужской области, организованном региональными властями совместно с некоммерческими организациями. В сентябре в Калуге состоялось долгожданное открытие дома известного историка-краеведа Дмитрия Малинина. В октябре на базе Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского прошла международная научная конференция «Вызов времени: становление централизованных государств на Востоке и на Западе Европы в конце XV — XVII вв.», представившая калужанам корифеев отечественной и европейской исторической науки. В этом году в области впервые состоялся фестиваль «Уграфест», собравший более семи тысячи зрителей. Это был впечатляющий гражданско-исторический и музыкальный микс. В конце ноября в Калуге открылась выставка «Средневековье, как предчувствие», посвященная памяти легендарного калужского историка-педагога Наталии Богодаровой. Её ученики, среди которых, кстати, представители российской власти, посчитали своим долгом присутствовать на открытии выставки своему наставнику.

«Таким был мой исторический 2019 год. Конечно, это далеко не все. Отмечу вклад наших замечательных историко-реконструкторских обществ, архивных и музейных работников, и всех тех, для кого история края — повседневный труд. Надо сказать, что перечисленные мероприятия остались замеченными не только профессионалами, но и широкой общественностью. Не удивительно, что Калужская область заняла третье место в номинации «Российский экскурсионный отдых» по версии National Geographic Traveler Awards 2019», — сказала Наталья Щербакова.

По словам калужского историка, грядущий 2020 год — это, прежде всего, год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Будет немало интересных тематических мероприятий и в первую очередь военно-патриотического направления. Ведь историко-культурный потенциал Калужской области реализован пока не в полной мере. В частности, Наталья Щербакова убеждена в том, что в ближайшее время в регионе появится проект областного военно-исторического угорского комплекса.