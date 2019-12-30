Калуга, 30 декабря, 2019, 09:15 — ИА Регнум. В преддверии Нового 2020 года управление калужского троллейбуса приготовило жителям и гостям города музыкальный подарок. Для поддержания у пассажиров хорошего настроения в салонах празднично украшенных троллейбусах до и после наступления Нового года будут звучать новогодние песни. Об этом 30 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации группы «Калужский троллейбус» в социальной сети «ВКонтакте».

Скриншот фото группы «Калужский троллейбус» в «ВКонтакте» Украшать калужские троллейбусы по праздникам стало доброй традицией

Украшать калужские троллейбусы по праздникам стало уже доброй традицией, которая очень нравится пассажирам. В декабре 2019 года водители калужских троллейбусов наряжались Дедами Морозами. В мае 2019 года один из городских троллейбусов отдали детям, которые украсили своими рисунками ко Дню победы.

В ночь на 7 января 2020 года, после завершения рождественских богослужений, калужан с площади Старый торг развезут по домам троллейбусы по восьми маршрутам, практически во все микрорайоны областного центра.