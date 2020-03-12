Санкт-Петербург, 19 марта, 2020, 08:30 — ИА Регнум. Передача CLXXVI, где в гостях Никита Грибанов. Актёр, тренер по разным видам интересной жизни, бывший энэлпер, чуть-чуть авантюрист и совсем немного продавец телефонов. Вот, скажем, телефон, который на фото перекочевал к ведущему… А вообще разговор идёт о границах между «театром» и «жизнью», добрым словом поминаются Демчог и Морено. В чём же разница между расстановками и подставами? И кто кому в нашем мире главный режиссёр?

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Мансарда