Посёлок Бетлица, Калужская область, 29 декабря, 2019, 18:03 — ИА Регнум. В Калужской области проводится проверка по факту гибели 29 декабря трёх рыбаков на озере вблизи села Жерелево Куйбышевского района. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Место происшествия

По предварительным данным, семь человек во время рыбалки на озере провалились под лед. В результате происшествия погибло три человека. Это местные жители: 34-летний мужчина, его 62-летний отец и ещё один мужчина 52-лет. Тела всех погибших обнаружены и извлечены из воды.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи СК России, устанавливаются подробные обстоятельства произошедшего.