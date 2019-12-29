Ижевск, 29 декабря, 2019, 14:12 — ИА Регнум. Во всех районах Ижевска открылись новогодние городки с ёлками, горками и ледяными скульптурами. Все праздничные мероприятия в столице Удмуртии проходят в рамках фестиваля «Мечты — это про100!», сообщили ИА REGNUM в мэрии.

Пресс-служба правительства Удмуртии Главная ёлка Ижевска

Главная ёлка Индустриального района установлена в Рябиновом сквере, ёлка Ленинского района открылась в сквере Оружейника Драгунова. В Октябрьском районе праздничные мероприятия прошли в Сквере Металлургов, жители Первомайского района пришли на площадку к ТЦ «Радуга», Устиновский района — к ТРК «Столица».

Пресс-служба правительства Удмуртии Одна из ледяных скульптур

Главная ёлка Ижевска установлена на Центральной площади, её окружают 15 ледовых скульптур, центральный объект — огромная скульптурная композиция — прогулочно-игровой комплекс, объединяющий четыре стороны света и делающий Удмуртию центром Вселенной. Зажигал главную ёлку города — Тол-Бабай — удмуртский Дед Мороз.

Пресс-служба правительства Удмуртии Городок на Центральной площади

Праздничная программа будет проходить для жителей города ежедневно с 19:00. А в новогоднюю ночь на фасаде Театра оперы и балета с 20:00 до 3:00 состоится световидеошоу. Завершится праздничная ночь фейерверком.

Пресс-служба правительства Удмуртии Ледовая скульптура

Как сообщало ИА REGNUM, в Ижевске в новогоднюю ночь и дальнейшие праздничные дни будет ограничено движение транспорта. Так, 31 декабря с 20:00 до 03:00 будет ограничено движение по улице Пушкинской на участке от переулка Широкий до улицы Красногеройском, разрешено движение общественного транспорта по установленным маршрутам. На этом же участке будет ограничено движение с 1 по 7 января с 19:00 до 21:00.