Нижний Новгород, 29 декабря, 2019, 13:38 — ИА Регнум. С 1 июля 2020 года в Нижегородской области снизится плата для граждан за услугу обращения с ТКО (твердыми коммунальными отходами). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Плата за ЖКХ

Так, региональная служба по тарифам утвердила объём платы за вывоз мусора на 4%-21,6% ниже, чем платили нижегородцы в 2019 году. Максимальное снижение предусмотрено для 2-й и 4-й зон — на 18,8% и 21,6% соответственно.

В правительстве подчеркнули, что снижению платы способствовало освобождение региональных операторов от НДС, а также актуализация территориальной схемы обращения с отходами.

Отмечается, что в целом по региону рост платы с июля не превысит 3,5%-3,8% при максимальном индексе, установленном для Нижегородской области в размере 4%.

Напомним, в регионе с 1 января планируется полностью перейти на раздельный сбор отходов: мусор будет разделяться на пластик, бумагу, текстиль, металл, стекло. При этом плата плата за сбор пластика будет ниже на 21%.

Как сообщало ИА REGNUM, также с июля для нижегородцев снизится тариф на тепловую энергию на 3,2%.

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