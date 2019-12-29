Вена, 29 декабря, 2019, 12:33 — ИА Регнум. В Вене сегодня, 29 декабря, после небольшого перерыва возобновился очередной раунд российско-украинских переговоров по газу.

Gov.ua Транзитная газовая магистраль на Украине

Напомним, что неделю назад, 21 декабря, Россия и Украина достигли принципиального согласия по урегулированию газового вопроса. Был подписан протокол, в котором фиксировались обязательства сторон.

Так, Россия согласилась выплатить Украине $2,9 млрд, которые были присуждены Стокгольмским арбитражем. При этом Киев согласился снять любые другие претензии к «Газпрому», связанные с контрактом 2009−2019 годов. Также была достигнута договоренность о заключении транзитного контракта сроком на пять лет с фиксированными объемами прокачки (265 млрд кубометров в течение пяти лет).

«Газпром» уже заплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд.

В Вене же стороны должны составить текст договора между хозяйствующими субъектами, а также ряд других важных сопроводительных документов.

Председатель правления национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины"Андрей Коболев ранее сообщил, что текст договора еще не составлен. Стороны сделали перерыв, однако теперь переговоры возобновились.