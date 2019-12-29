Эрбиль, Ирак, 29 декабря, 2019, 12:19 — ИА Регнум. С начала военной операции Турции в Сирии, в Иракский Курдистан прибыли свыше 19 тыс. сирийских беженцев, об этом 28 декабря сообщает Kurdistan24.

Bestoun94 Курды

В настоящее время официальные чиновники курдской автономии оценивают число прибывших беженцев в 19 тыс. 18 человек.

Кроме того, до начала военной операции вооруженных сил Турции в Сирии, в Иракском Курдистане уже проживали 226 тыс. сирийских беженцев.

Напомним, в начале октября 2019 года вооруженные силы Турции вторглись на территорию Сирии для борьбы с курдскими повстанцами, которых Анкара считает террористами.

Интервенция стала возможна благодаря вывода с севера Сирии американских военных, которые прежде защищали курдских повстанцев.