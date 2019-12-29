Калуга, 29 декабря, 2019, 11:20 — ИА Регнум. Под Калугой, вечером 28 декабря на 101 километре трассы М-3 «Украина» тягач Volvo с полуприцепом смял легковой автомобиль Toyota. В результате ДТП, на месте погиб водитель легковушки и серьезно травмирована 14-летняя девочка-пассажир. сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России,

40.mchs.gov.ru Место ДТП

По информации ведомства, водитель грузовика Volvo, двигаясь в сторону Брянска, совершал обгон и выехал на полосу встречного движения. Со слов самого водителя, ехал он не быстрее 60 км/ч, но его подрезала другая машина. При торможении многотонную фуру вынесло автомобиль Toyota.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства дорожного происшествия. Предполагается, что причиной смертельного столкновения автомобилей мог стать сильный гололёд на федеральной автотрассе, образовавшийся после прошедшего дождя с небольшим снегом.