Сайтама, Япония, 29 декабря, 2019, 08:56 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко одержал верх над представителем США Куинтоном Джексоном в поединке, проходившем в рамках турнира промоушна Bellator в Сайтаме (Япония).

Kremlin.ru Фёдор Емельяненко

Фёдор Емельяненко сразу выглядел увереннее и навязал противнику свою тактику боя, после чего отправил его в нокаут точным правым ударом руки уже в первом раунде встречи.

Отметим, это 39-я победа 43-летнего Фёдора Емельяненко в ММА при 6 поражениях и одном несостоявшемся бое. Для Куитона Джексона это поражение стало 14-м при 38 выигрышах.