Москва, 29 декабря, 2019, 08:55 — ИА Регнум. С 1 января 2020 года в РФ можно будет оформить более удобную электронную трудовую книжку. Электронный формат документа является строго добровольным. Об этом сообщается на сайте ГД РФ.

JukoFF Трудовая книжка

Для замены трудовой на электронный формат необходимо до 31 декабря 2020 года направить заявление работодателю. Если такое заявление не оформить, трудовая останется в форме бумажной книжки.

При этом после 31 декабря 2020 года бумажные трудовые регистрироваться не будут. Организацией системы займется Пенсионный фонд РФ.

К преимуществам электронной версии трудовой относят сокращение трудозатрат в отделах кадров и сохранность данных. Разработчики системы уверяют, что в прошлое уйдет ситуация, когда из-за ликвидации организации работник не может доказать свой стаж.