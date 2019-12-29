Тегеран, 29 декабря, 2019, 08:39 — ИА Регнум. Власти Исламской Республики Иран предупредили, что любые разведывательные аппараты, которые будут замечены в районе проведения совместных морских учений Ирана, Российской Федерации и Китайской Народной Республики будут немедленно уничтожены. Соответствующее заявление сделал заместитель командующего и глава штаба иранской армии Хабибулла Саяри.

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Он отметил, что многие страны, особенно те, которые недружественно настроены к Ирану, хотели бы узнать детали предстоящих учений. Уже сейчас Иран фиксирует активизацию разведывательных действий в районе учений.

«Многие страны, конечно, хотели бы знать, что там происходит. Активировались и разведчики, но совместные учения — не шутки, и мы не шутим. Любой аппарат, как плавательный, так и летательный, будут сбивать в районе учений. Ранее мы продемонстрировали это», — сказал командующий Саяри.

Напомним, что Иран уже сбивал американский беспилотный разведывательный аппарат над водами Персидского залива.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, совместные морские учения России, Ирана и Китая начались 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе и продлятся до 30 декабря. В ходе учений отрабатывается борьба с терроризмом и морским пиратством.