Красногорск, 29 декабря, 2019, 01:32 — ИА Регнум. Полиция Москвы задержала подозреваемого в нанесении нескольких ножевых ранений пенсионеру в столичном метро. Об этом сообщает ММ ГУ МВД России по г. Москве.

Maarten Van Damme Нападение с ножом

В сообщении ведомства говорится, что на станции метро «Шаболовская» несколько горожан указали сотруднику полиции на мужчину, который ударил пенсионера предметом, похожим на нож.

Сообщается, что подозреваемому 26 лет, он выходец из ближнего зарубежья.

Напомним, 27 декабря в 22:45 информация о нападении на пенсионера поступила в полицию от очевидцев.