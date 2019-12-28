Москва, 29 декабря, 2019, 01:05 — ИА Регнум. На чемпионате мира по хоккею для игроков не старше 20 лет сборная России одержала победу над командой Канады со счётом 6:0. Результат игры прокомментировал вратарь сборной РФ Амир Мифтахов передает Sport24.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

«Слышал, что мы одержали самую крупную победу над канадцами в истории, это приятно, но мы даже в раздевалке говорили о том, что не надо следить за счетом, играть как при 0:0», — сказал Мифтахов.

Амир Мифтахов поблагодарил болельщиков из России: «Это важно для нас, мы слышали их на протяжении всей игры. Они нас гнали вперед, так и было».

Напомним, 26 декабря в Чехии начался молодежный чемпионат мира по хоккею. Состязание завершится 5 января. Сборная РФ проиграла сборной Чехии в стартовом матче 4:3.