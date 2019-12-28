Тегеран, 29 декабря, 2019, 01:01 — ИА Регнум. Любое обнаруженное в районе совместных ирано-российско-китайских военных учений морское или воздушное шпионское судно будет сбито или потоплено. Соответствующую угрозу в адрес иностранных разведчиков озвучил 28 декабря заместитель начальника иранской армии контр-адмирал Хабиболла Сайяри, передает агентство Tasnim.

Tasnim News Agency Иранский спецназ

Иранский военачальник заявил журналистам, что подробности совместных учений Тегерана, Москвы и Пекина пытаются узнать многие страны, однако учения — это не шутка, и никакая информация о проводимых совместных маневрах помимо официальной не будет обнародована.

«Мы нанесем удар по любому шпионскому кораблю, будь то морской или воздушный корабль», — заявил Сайяри, отметив, что опыт подобных атак у Ирана есть.

Ранее о желании понаблюдать за учениями уже объявил представитель Пентагона Шон Робертсон.

Напомним, совместные четырехдневные военные учения Ирана, России и Китая в Индийском океане и Оманском заливе стартовали в пятницу, 27 декабря.