Вашингтон, 28 декабря, 2019, 23:00 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш осудил теракт в столице Сомали, городе Могадишо, в результате которого погибли по предварительным данным 94 человека. Сообщение пресс-секретаря Генсека ООН опубликовано 28 декабря на официальном сайте организации.

U.S. Mission Антониу Гутерреш

«Генеральный секретарь осуждает террористическую атаку, которая произошла в Могадишо 28 декабря», — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что виновные в террористическом акте должны быть привлечены к ответственности.

Также Генсек выразил слова поддержки сомалийскому народу и правительству Сомали в их стремлении установить мир в стране.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 28 декабря заминированный грузовик был подорван террористом-смертником в столице Сомали, городе Могадишо. Подрыв начинённого взрывчаткой грузовика произошёл на юго-западном контрольно-пропускном пункте, который является одним из крупнейших в столице Сомали.

Террорист, сидевший за рулём грузовика, направил его на офис сбора дорожной оплаты и оформления документов, в котором в это время находилось большое скопление людей.

В Министерстве иностранных дел РФ также осудили теракт, жертвами которого стали мирные граждане. В ведомстве отметили, что данная кровавая выходка экстремистов направлена на дестабилизацию обстановки в стране.