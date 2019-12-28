Санкт-Петербург, 28 декабря, 2019, 12:34 — ИА Регнум. В музее-заповеднике «Царское Село» открылась выставка «Фамильное серебро дворянского рода. Клад из особняка Нарышкиных». В экспозиции представлены более 700 предметов из серебра и золота конца XVIII — начала XX века — все они найдены в 2012 году в тайной комнате петербургского особняка. Искусствоведы считают эту находку одним из самый крупных кладов в истории страны.

Дарья Драй ИА REGNUM Екатеринский дворец в Царском Селе

Как отмечается в релизе, коллекция цельная, принадлежала одной семье. На большинстве предметов — княжеский герб семьи Нарышкиных, на некоторых — герб Сомовых. В комплект входят образцы посуды, столового серебра от ситечек до серебряных пятикилограммовых самоваров, бульотки, предметы быта — от крошечных булавок, расчесок, ювелирных украшений, часов, туалетных приборов до канделябров весом почти в 20 килограммов.

Все предметы отличаются высочайшим мастерства ведущих русских ювелиров, многие их которых были поставщиками императорского Двора.

Среди экспонатов искусствоведы выделяют парадный столовый сервиз фирмы Игнатия Сазикова, комплект посуды фирмы «Keibel» из Санкт-Петербурга, изготовленный в 1830 — 1840-е гг. с рельефным рокайльно-растительным декором матового и глянцевого золочения, серебряные сервизы компаний «Odiot», «Тouron», фирм братьев Грачевых, Хлебникова и других.