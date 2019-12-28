Балашиха, Московская область, 28 декабря, 2019, 13:03 — ИА Регнум. В подмосковной Балашихе в городском парке «Пехорка» в пятый раз провели новогодние старты по скандинавской ходьбе. Об этом 28 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельоцва ИА REGNUM Финишная прямая новогодних стартов по скандинавской ходьбе

Как заявил директор спорткомплекса «Метеор» Антон Орешков, скандинавская ходьба входит в физкультурно-спортивный комплекс ГТО. Занятия проходят в парке два раза в неделю уже в течении пяти лет, а в 2019 году скандинавскую ходьбу включили в региональную программу «Активное долголетие».

Наталья Стрельоцва ИА REGNUM Финишная прямая новогодних стартов по скандинавской ходьбе

«Да, я занимаюсь. Я хожу два раза в неделю уже три года и зимой и летом. Это дает бодрость. Бегу два круга. После ходьбы прекрасно себя чувствуешь. А по утрам делаю зарядку», — рассказал 89-летний участник программы Николай Петрович.

Еще одна участница новогодних стартов 69-летняя Татьяна отметила, что посетила только пять занятий, но уже видит результат.

«Мне понравилось. Тренер веселый и энергичный, а после тренировок ощущение легкости, кислород во всем теле. В общем хорошо», — заявила она.

По словам тренера российской ассоциации скандинавской ходьбы ИНВА и международной ассоциации ходьбы Александра Ильина, с пенсионерами Балашихи он занимаетсяс 2013 года. На каждое занятие приходит от 30 до 60 человек, а всего зарегистрировано около 200 человек.

Наталья Стрельоцва ИА REGNUM Тренер помогает участникам на финишной прямой

Наталья Стрельоцва ИА REGNUM Фото участников новогоднего старта

«Нельзя назвать моих замечательных и прекрасных спортсменов словами бабушки и дедушки. Они молодые и симпатичные, дающие позитивный пример всем», — заявил он.

Напомним, региональная программа «Активное долголетие» разработана для женщин в возрасте от 55 лет и мужчин старше 60 лет. Программа была запущена в 2019 году.

Наталья Стрельоцва ИА REGNUM Поздравления от тренера