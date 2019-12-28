Калуга, 28 декабря, 2019, 12:03 — ИА Регнум. Жители Калужской области в III квартале 2019 года только в микрофинансовых организациях региона взяли более 1,1 млрд рублей, сообщила 28 декабря корреспонденту ИА REGNUM управляющий Отделением Калуга ГУ Банка России по ЦФО Ирина Карлаш.

Фото пресс-службы Отделения Калуга ГУ Банка России по ЦФО Здание Отделения Калуга ГУ Банка России по ЦФО

По её словам, с 1 января 2020 года заёмщики смогут воспользоваться нововведением, связанным со вступлением в силу ограничений предельной задолженности по кредитам, взятым на срок не более 1 года. По новым правилам, начисленные на такой кредит проценты, а также платежи за услуги, оказываемые банками заемщику за отдельную плату, уже не смогут превышать сам долг более чем в полтора раза. «Если к примеру, взять кредит в 10 тыс. рублей, то вернуть придется не более 2 5 тыс. рублей. Тело кредита — 10 тыс. рублей, плюс максимальные проценты — еще 15 тыс. рублей. Причём в эту сумму входят и штрафы за просрочку. Как только будет, достигнут предел, то начисление процентов прекратится. Впрочем, в новом году сохранится введенное 1 июля 2019 года предельное значение полной стоимости кредита и ограничение ежедневной процентной ставки — 1% в день. В первую очередь такое ограничение актуально для займов до зарплаты, выдаваемых микрофинансовыми организациями», — сказала Ирина Карлаш.

Напомним, на микрофинансовом рынке Калужской области сегодня представлено почти 50 официальных кредитных организаций. Из этого количества — восемь МФО зарегистрированы в регионе, остальные 39 — в других субъектах страны.